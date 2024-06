Un holandés de 70 años decidió morir juntos

Elegir la eutanasia para la pareja

Pero incluso entonces Jan reunió a su familia y les explicó No planeaba vivir mucho Con las limitaciones físicas que ahora existen para él.

Irreversible. Durante el mismo período, la pareja se unió a la organización holandesa NVVE por el «derecho a morir». Luego fue el turno de Else de mostrar contundentes signos de sufrimiento, al punto que la impulsó a retirarse de la docencia en 2018, y en 2022 llegó. Diagnóstico de demencia. Después de que Else supo que su condición no mejoraría, ella, su esposo Jan y su hijo comenzaron a discutir…Eutanasia bilateral». A los 70 años, Jan y Else, de 71, decidieron morir juntos a principios de junio.

«Cuando tomas muchos medicamentos vives como un zombi», le dijo Jan a un periodista de la BBC que los conoció. En los últimos años, el dolor crónico en su espalda se había vuelto insoportable, mientras su esposa Else también asentía, señalando su cabeza. «Ahora estaba luchando por formar oraciones».

En 2023 murieron 9.068 personas Eutanasia en Holandaen 5% del total de muertes. De estos casos, hubo 33 casos de “eutanasia dual”, es decir, 66 personas.