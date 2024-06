Un encuentro con Bastoni en la Eurocopa 2024 contra Croacia

La primera encrucijada desde dentro o desde fuera para Italia A Eurocopa 2024: víspera Desafío contra Croacia Modric, Luciano Spalletti Hablando en conferencia de prensa. Con él está dispuesto a responder a las preguntas de los periodistas que llegan a Leipzig. Alessandro Bastoni. Siga todas las actualizaciones en vivo.

19.40

Spalletti: “O sacamos un resultado positivo o nos vamos a casa”

«La recuperación psicológica se produce rápidamente: si no obtienes un resultado te vas a casa. Ellos lo saben muy bien, son profesionales en todos los aspectos. Hay que ser realista y conciso, hay que dar estos pasos rápidamente para ganar méritos. . En la vida todo va rápido.»

19.35

Spalletti en El Shaarawy

«También cambiaremos algunos comportamientos del equipo, y también necesitamos flexibilidad. Intentaremos tener más sustancia, tal vez menos belleza pero más sustancia. ¿El Shaarawy entre los cambios? Todo es posible. Siempre hay una razón completa para hacerlo. » un equipo» .

19.27

Se queda en Calafiore

«Me encanta jugar con Calafiore en defensa. Es un gran jugador, nunca tiene miedo de jugar el balón. Me recuerda un poco a mí mismo de hace tres o cuatro años. Sólo hemos jugado dos partidos juntos, pero espero que nuestro equipo está listo.» La comprensión sólo puede mejorar con el tiempo”.

19.24

Spalletti sobre Di Lorenzo y Jorginho

«Di Lorenzo es como un hijo para mí. Siempre lucho por dejar fuera a un jugador de sus cualidades. Estoy completamente convencido de su valor como jugador y como persona. Entendemos perfectamente las intenciones de cada uno. Quizás Jorginho no jugaría. » «Su mejor partido fue contra España, pero en parte también es culpa mía, es un líder».

19.22

El estado de Spalletti y DeMarco tras la lesión

«DeMarco se ha recuperado de su lesión y está disponible. Todo indica que estará disponible, mañana visitaremos al médico».

19.21

Bastoni: Hablamos tras la derrota ante España

«Hablamos mucho para tratar de entender los errores que cometimos contra España. Cuando pierdes, puedes frustrarte o intentar resolver los problemas. Afortunadamente, el fútbol siempre te da una segunda oportunidad».

19.17

Spalletti: «Tenemos que cambiar nuestro estilo»

“Necesitaremos cambiar nuestra actitud, necesitaremos más fuerza y ​​flexibilidad. Intentaremos ser más duros y no arriesgarnos a darles oportunidades de hacernos daño, pero no será fácil porque hay muchas maneras de hacerlo”. «.

19.15

Spalletti sobre Perisic y Brozovic

“¿Perisic y Brozovic? Corren mucho, tienen calidad y experiencia, y tienen todo para jugar bien. Ya no son jóvenes, pero siguen siendo grandes jugadores. Tenemos una buena relación desde nuestros días en el Inter, y yo lo soy. Estoy feliz de verlos de nuevo y estoy seguro de que harán que la vida sea difícil para nosotros, tendremos que jugar muy duro contra estos tótems del fútbol.

19.13

Palos y defensa 3 o 4

“En el fútbol moderno no siempre juegas en el mismo rol o posición. Para mí, no creo que haya una gran diferencia entre jugar con cuatro defensores o con tres defensores. Creo que lo más importante es ayudarte. equipo.» «En la medida de lo posible, tome medidas decisivas».

19.10

Spalletti: cambiaré con Croacia

«Croacia no sólo tiene un gran equipo, sino también una gran experiencia. Tenemos que tener cuidado al evaluar cuándo necesitamos acelerar el juego y cuándo debemos calmarnos y controlar la posesión. Creo que no debemos hacer cambios entre los dos equipos. «. «Los dos primeros juegos estuvieron mal, así que creo que esta vez haré algunos cambios».

19.05

Spalletti, Análisis entre Albania y España

«Desperdiciamos mucha energía persiguiendo el balón contra España. Jugamos un partido completamente diferente contra Albania. Teníamos el mismo plan de juego en ambos partidos, pero en uno pudimos hacer lo que queríamos y en el otro simplemente no pudimos.» . Lo hicimos.»

18.55

Palos: «Sin miedo»

«¿Miedo? No, miedo es una palabra que no me gusta usar cuando hablamos de fútbol. Se trata de cosas más importantes que el fútbol. Vimos a Croacia perder contra España y crearon muchas oportunidades. Incluso si pierden, nosotros tener la oportunidad de ganar.» Les tengo mucho respeto, tienen jugadores que han jugado más de 80 partidos juntos con la selección y la derrota ante España nos unió aún más. Así habló Alessandro Bastoni en rueda de prensa con Spalletti.

18.53

Spalletti en el grupo azul

“Estoy muy satisfecho con lo que estoy viendo, no hablamos de tonterías cuando decimos que este es un gran grupo. Puedes confiar en nosotros porque ves lo comprometidos emocionalmente que están todos los días. Son jóvenes que se encuentran luchando con estos desafíos extremos, les mostré «La posición correcta».

18.50

Spalletti contra España por nocaut

“Hay partidos que hacen una historia pequeña o grande, las historias de uno pasan por partidos como este. Estamos ante jugadores fuertes, cuando fui a hablar con ellos vi sus ganas de estar ahí lo que se traduce en que estén disponibles para jugarlos. Por lo que vi, vi comportamientos que me gustaron, no me gustaron”. En el partido contra España de esa noche dimos un paso atrás, pero cuando estás en la selección el nivel siempre es muy alto. Juntos, 20 jugadores que tienen experiencia y saben leer el juego. Espero que ese partido nos haya enseñado muchas cosas, aunque fue un mal partido y sufrimos por la forma en que terminó. Así lo dijo Luciano Spalletti en la rueda de prensa previa al partido entre Croacia e Italia.

18.40

Croacia-Italia, comentario de Zazzaroni

Croacia – Italia 4 o 3? Todas estas tonterías, ¡mejor con 2! leyes aquí Comentario del director del estadio Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

18.33

Spalletti en Croacia

Y añadió: “Croacia jugará 4-3-3 o 4-2-3-1, y conforme pasen los minutos tendrán un duelo a muerte. Tienen que ganar y tendrán que jugar desequilibrados, como es el caso. «En el caso contra Albania, desde el punto de vista del regate y la técnica, son extremadamente fuertes».

18.32

Spalletti para Retegui y Scamaka

¿Diferencias entre Retegui y Scamaka? Scamaka es más creativo, puedes predecir cualquier número, incluso los errores, es más instintivo. Retegui es más lineal pero cuando saca el balón para explotar no lo regala, es más natural. Ambos son futbolistas fuertes. Y no olvidemos también a Raspadori, técnicamente es muy bueno participando en juegos de equipo”.

18.30 horas

Spalletti contra Croacia e Italia

«Hay presión porque estos partidos son de gran importancia y afectan los sentimientos de mucha gente. Haremos todo lo posible, momento a momento, para estar en paz con nuestra conciencia. Puedes cambiar a un jugador, pero estoy más tranquilo cuando tenemos la oportunidad». balón en nuestras manos.» (Risas, editor). A veces tenemos que sufrir por el desempeño del rival pero queremos jugar el partido, sería un error entrar al campo pensando que un empate nos bastará. Así Luciano Spalletti en los micrófonos Sky.

18.15

Demarco hace ejercicio en el gimnasio: ¿cómo le va?

Último entrenamiento del equipo en vísperas del partido decisivo para evitar la exclusión de la Eurocopa 2024 con Croacia: dudas de spalletti

6 pm

Hacia Croacia-Italia: Aquí está la Casa Azzurri de gira – Leipzig

Con motivo del partido Croacia-Italia previsto para el lunes en el estadio de Leipzig, la Casa Azzurri logrará un doblete, o más bien un hat-trick. A la Casa Azzurri Germania (inaugurada a partir del 11 de junio en Iserlohn, sede de la selección nacional para la Eurocopa 2024) y a la Casa Azzurri Milano, en el complejo de verano Senstation de Piazza Duca d’Aosta, se une la Casa Azzurri de gira – Leipzig, la zona donde sólo el lunes 24 acompañará a los aficionados y socios de la Federación Italiana de Fútbol hacia Croacia-Italia. La cita será de 12 a 19.30 horas en el restaurante Micello’s de Leipzig. En el interior, un área de alimentos y bebidas, en la esquina de la tienda FIFA, espera el inicio del partido.

17.45

Italia aterrizó en Leipzig

La selección llegó hace unos minutos a Leipzig: mañana en el Red Bull Arena se disputará el desafío interno contra Modric y sus compañeros.

17.30

Spalletti en la rueda de prensa

En vísperas del enfrentamiento directo contra Croacia, Spalletti y Spades hablarán en breve en rueda de prensa. Sigue todo en tiempo real con nuestra transmisión en vivo.

Leipzig – Alemania