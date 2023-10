Un cortocircuito eléctrico provocó el incendio

“Mamá, la amo, déjanos morir. «Mami, la amo».. Mamá te amo, estamos a punto de morir. Son las 6.06 de la mañana cuando la joven de 28 años envía este dramático mensaje de voz vía Whatsapp a su madre. El humo y las llamas se elevaron a su alrededor, las luces se apagaron y lo que antes había sido una discoteca, que incluso a esa hora vibraba con música, luces y gente bailando, se convirtió en una trampa. Mientras la niña grababa su mensaje de despedida, se podía escuchar a otros gritar: «Enciendan las luces». “Mi hija ha entendido que no podrá escapar”, su padre, Jairo, sacude la cabeza y habla con los periodistas fuera de la casa. Club nocturno a Murcia Ya se han recuperado trece cadáveres. «No nos dijeron nada. No sabemos si ella también estaba entre los asesinados. Vino con su novio». Tres discotecas incendiadas España Deja un costo de dolor y preguntas. Trece bajas confirmadas, dieciséis desaparecidos y cuatro heridos. De los trece cuerpos calcinados encontrados, sólo tres han sido identificados y para los otros diez será necesario realizar pruebas de ADN. Esto es lo que hace decir al alcalde de Murcia, José Ballesta: “Teniendo en cuenta los trece cadáveres y los dieciséis desaparecidos del pase de lista, creo que en realidad hay tres personas desaparecidas”.

ideas





En la madrugada

Murcia, sureste de España.

El barrio de Atalaya está a treinta minutos andando del centro. Hay una zona de vida nocturna, que es una serie de edificios antiguos que han sido convertidos en discotecas. Se llaman Fonda Milagros, Teatre y Golden. Ayer por la mañana se produjo un incendio en el segundo piso del Primer Club Colombiano, frecuentado principalmente por la comunidad latina. Luego también afectaron a otros vecinos. Las víctimas, según las autoridades, se encontraban todas en Fonda, en particular el grupo de nicaragüenses que ocupaba la “cabina 18 VIP” del segundo piso donde celebraban el cumpleaños de Eric, de 30 años, quien falleció junto a sus acompañantes. Su novia, su madre y algunos familiares. Aunque ya era de mañana, todavía había cientos de clientes allí cuando un cortocircuito provocó que se declarara el incendio. Los bomberos precisaron: “Aún hay investigaciones en curso sobre las causas”, mientras que el alcalde agregó: “Si se viola alguna norma lograremos justicia”. En Murcia se declararon tres días de luto y muchos recuerdan que el teatro, una de las tres discotecas implicadas, ya había sido evacuado en 2009 a causa de otro incendio provocado por un cortocircuito eléctrico. Pero aún está por aclarar qué pasó ayer, cómo los que estaban en el primer piso pudieron quedar atrapados y por qué no fue posible salir de la habitación a tiempo para salvar sus vidas.

La trampa

Empecemos de nuevo desde el segundo piso de Fonda Milagros. Poco antes del incendio circularon varios vídeos en las redes sociales. Música latina, jóvenes y mayores bailando, otros sentados en las mesas brindando y luces parpadeantes. Lo que sucede a partir de las seis queda en manos de los testimonios: empezamos a oler humo, alguien alerta a seguridad, otros se asustan y se alejan, pero al principio parece una situación manejable. Las sirenas de alarma contra incendios suenan, pero todas las luces se apagan, lo que aumenta el peligro. Se escuchan gritos. Cualquiera que esté en la planta baja puede salir, y los de arriba, pero cerca de las escaleras, pueden bajar, tal vez iluminando el camino con la linterna de su teléfono celular. Sin embargo, muchos siguen atrapados en el último piso, y llegado un momento el personal de seguridad no permite que nadie que quiera ir a rescatar a sus amigos suba las escaleras de la zona desde donde el joven de 28 años envió el mensaje de voz contando su madre que la amaba. El tejado se desplomó y las llamas y, sobre todo, el humo alcanzaron otras discotecas cercanas. El teatro también quedó destruido y se dejará claro que no hubo víctimas mortales, aunque los bomberos no descartan la posibilidad de encontrar cadáveres también allí.

La búsqueda es complicada porque existe riesgo de derrumbe. Explican inmediatamente después de la alerta de los servicios de emergencia de la región de Murcia: “Varios equipos de Bomberos de Murcia acudieron al lugar de los hechos que están intentando apagar el incendio y que solicitaron la intervención de la Dirección General de Seguridad y Emergencias con un helicóptero”. Afuera esperan familiares que serán trasladados a un polideportivo, pero será necesario realizar pruebas de ADN para dar nombre y apellidos a la mayoría de los cadáveres. Murcia también cuenta con una gran comunidad de italianos, formada por estudiantes Erasmus y personas que trabajan en el sector de la restauración, pero que rara vez frecuentan esta zona, prefiriendo lugares en el centro histórico.