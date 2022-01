«Un complot contra Ratzinger pero Francisco no tiene nada que ver» – Corriere.it

Desde Aldo Cazullo

El ex obispo de Reggio Emilia dijo: “Ratzinger fue el primero en resaltar la gravedad de las violaciones. ¿Por qué esta insistencia, entonces? Es incorrecto usar los estándares de hoy para ayer”.

El hecho es que se trata de acusaciones graves. ¿Estás seguro de que no está respaldado por hechos y pruebas? “No entiendo por qué las iglesias francesa y alemana han elegido el camino de las comisiones ‘independientes’, que en realidad no son independientes, porque están corrompidas, al menos en algunos de sus miembros, por prejuicios anticatólicos. tiempo, nunca debemos medir las actitudes que imperaban hace décadas con las que pueden ser necesarias hoy, comenzando por una conciencia más madura de la gravedad de los hechos y la consiguiente sensibilidad que surgió en todos los niveles de la sociedad. los castigos, por ejemplo, no se consideraban ofensivos y se consideraban perfectamente normales, pero afortunadamente hoy en día ya no es así”.

Entonces, ¿el matrimonio de un sacerdote no resolverá nada?



La crisis que atravesamos exige un redescubrimiento, no una negación del valor del celibato. El corazón humano es un abismo que no siempre se puede examinar. La virginidad por el reino, para usar el lenguaje de los Evangelios, hoy está severamente socavada por la sociedad erótica invasora, por la soledad y la fragilidad de nosotros mismos. Pero la caída de algunos no es una objeción a la verdad y a la luz que el celibato representa no sólo para el pueblo cristiano sino para toda la humanidad”.