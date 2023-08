Un barco se hundió con gatos a bordo: sorprende la reacción del marinero

Este barco se está hundiendo, pero todos se dan cuenta de que todavía hay alguien a bordo. Se trata de algunos gatos, pero la reacción de los marineros toma a todos por sorpresa.

Los barcos son un medio indispensable para gestionar las excursiones a mar abierto, que se pueden dividir en transportistas de carga o de pasajeros.

Esto no es exactamente lo que veremos hoy, ya que tenemos un barco como objeto principal, pero hay varios problemas con este barco. Y en este caso particular le toca a la marina local intentar comprender el problema. Pero al mismo tiempo, parece que dejan a alguien en el avión, es decir, a unos gatos. El marinero tiene una reacción sorprendente ante ellos, veamos cuál es.

este barco se esta hundiendo

La historia se desarrolla en Tailandia, donde un grupo de hombres se reúne para hacerse a la mar, concretamente en el mar de Andamán.. Su barco es famoso en el país, ya que transporta todos los artículos de primera necesidad de una parte del país a otra. A través de una zona a la que sólo se puede llegar por mar, es un verdadero gesto heroico que estas personas hacen cada día en su país de origen.

El buque en cuestión es el Famoncin Nava. Tras encontrarse en el muelle, se dirigieron hacia el barco anclado un poco más lejos. Tras su llegada, todos suben a bordo y empiezan a dirigirse al mar, pero no saben que nunca saldrán al mar.

Poco después de partir, escucharon ruidos extraños provenientes del interior del barco. Los ocho miembros de la tripulación se turnan para comprobar el error. Alguien dice que no encuentra nada, otros hablan de una fuga. El capitán del barco ahora debe echar anclas y comprobar qué está pasando. No es que no confíe en el resto de la tripulación, pero preferiría verlo por sí mismo. Lo que ve lo deja sin aliento, hay un pequeño incendio dentro del barco debido a una fuga.

Esto hace que todo el barco se llene de agua y en un corto periodo de tiempo todo el barco se hundirá. Inmediatamente avisa al resto de la tripulación, quienes no dudan ni un poco en contactar con la Marina.

Necesitan ayuda desesperadamente. La Marina dijo que llegaría lo antes posible. Mientras tanto, intentan poner a salvo todos los artículos que tuvieron que llevar por todo el país, pero en realidad es en vano. La mayoría de los objetos colocados en los últimos lugares del barco, en las profundidades, ya están llenos de agua.

Y afortunadamente para ellos, La Armada acaba de llegar y hoy el capitán del barco es el suboficial de la Armada tailandesa, Wichit Pokdelon, quien inmediatamente se pone en acción para salvar a todos. Acerca su barco lo más posible a los hombres y, al mismo tiempo, arroja los botes salvavidas y ordena a los hombres que se sumerjan en el mar y aborden. De hecho, casi han llegado a su límite, su barco se hunde lentamente y el agua ya ha llegado a la superficie. Pero esto aún no ha terminado.

Todavía hay gatos dentro y la reacción del marinero sorprende a todos

Los ocho hombres finalmente están a salvo en los botes salvavidas que fueron arrojados por la borda del barco de la Armada. El suboficial Boucdelon permaneció siempre a bordo de su barco con toda su tripulación, observando la situación desde arriba. Lleva una cámara que le sirve como unos binoculares, para que haciendo zoom pueda ver si han salvado a todos al 100%. El barco de los hombres simplemente giró hacia un lado y luego descendió lentamente a las profundidades del mar de Andamán.

Pero el suboficial ve con su cámara que todavía hay alguien a bordo. Esta vez no los chicos, pero ve perfectamente las cabezas de dos o tres gatos.. Ninguno de los hombres a bordo sabe de la existencia de esos gatos, de lo contrario se lo habrían dicho. Ahora es el deber del oficial subalterno rescatarlos.

Toma su chaleco salvavidas y se sumerge en el mar, nada hasta el barco que se hunde y toma a los gatos uno por uno sobre su hombro para salvarlos a todos.

Ninguno de los presentes esperaba tal escena. Los tres gatos están aterrorizados y maúllan de miedo. Ahora que todos están a salvo, regresan a los muelles y los hombres están agradecidos por la ayuda que les han podido brindar.

Los tres gatos todavía están a bordo del barco de la Armada, amarrados al muelle designado frente a su casco. La llevan adentro y la secan, con todo el cariño que puedan darle. Todavía están aterrorizados, pero todavía están bien. Y ahora soy la nueva mascota marina de Operaciones 491.