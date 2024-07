Un asteroide a 500 metros se acerca a la Tierra y pasará el 26 de julio: Cómo verlo

Un asteroide potencialmente peligroso de 500 metros de altura se acerca a la Tierra y alcanzará su distancia mínima el viernes 26 de julio, sin provocar ningún riesgo de impacto. Su paso podrá seguirse mediante retransmisión en directo en la web del Proyecto Telescopio Virtual.

a Un asteroide potencialmente peligroso De por aquí 500 metros Se acerca a la Tierra y alcanzará su distancia más baja de nuestro planeta viernes, 26 de julio de 2024, exactamente a las 17.55 hora italiana (15.55 hora universal coordinada – UTC). el roca espacialllamado 2011 AM24Fue descubierto en noviembre de 2011 por científicos estadounidenses de Encuesta del cielo de CatalinaSe trata de un sistema de seguimiento desarrollado por la Universidad de Arizona específicamente para buscar objetos que se acerquen a ellala orbita de la tierra. Afortunadamente, por el momento 2011 AM24 no representa ninguna amenaza para nuestro planeta y el 26 de julio pasa –a más de 22.300 kilómetros por hora -Será completamente seguro. Sin embargo, sigue siendo un «guardia privado» debido a su gran tamaño; en caso Colisión De hecho, se identificará con la superficie terrestre. Daño catastrófico A nivel regional.

Según los cálculos de los astrónomos Cerca del Centro de Coordinación de Objetos Terrestres Agencia Espacial Europea (Agencia Espacial Europea) Nacido en Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de NASA El 26 de julio, el asteroide 2011 AM24 se acercará a una distancia de 0,04311 unidades astronómicas, que es aproximadamente… 6,4 millones de kilómetros. La unidad astronómica (UA) es en realidad igual a la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es de unos 150 millones de kilómetros. Puede parecer una distancia grande, pero desde un punto de vista astronómico, un puñado de millones de kilómetros no es tanto. Tanto es así que todos los asteroides son más grandes que… 140 metros Que se acerca a la Tierra hacia el interior 7,5 millones de kilómetros Ha sido clasificado como peligroso por la NASA. De hecho, sus órbitas pueden cambiar drásticamente a lo largo de años, siglos y milenios, hasta el punto de que pueden apuntar a nuestro planeta. Si esto sucediera con una roca espacial de 500 metros de diámetro, el daño sería importante. Es interesante observar que la Agencia Espacial Europea indica un margen de error mucho mayor en las dimensiones del objeto (estimadas entre 210 y 500 metros), mientras que la NASA indica con bastante certeza medio kilómetro.

El impacto de tal objeto no desencadenará un evento. Extinción masiva Como quien me arrastró Dinosaurios distintos de las aves (más el 75 por ciento restante de las especies vivas) en el fin del mundo período cretáceoHace 66 millones de años. Ese desastre natural en realidad fue causado por el titán. com.chicxulub De al menos el diámetro nominal 10 kilómetros. Su influencia aumentó en lo que hoy se conoce como la Península de Yucatán en México. tsunami Con olas de más de 1.000 metros de altura y capaces de viajar a cientos de kilómetros por hora en tierra. estaban excitados Incendios catastróficos Además, en todas partes los restos de la colisión bloquearon el sol durante muchos años, acabando con las plantas fotosintéticas, los herbívoros que se alimentaban de ellas y, finalmente, los carnívoros. Un asteroide de 500 metros como 2011 AM24 tendría un impacto catastrófico en un área grande, pero sin impactos directos a nivel planetario. Se ha calculado que el objeto de 100 metros Sería suficiente para arrasar Nueva York y matar instantáneamente a millones de personas; Un tamaño cinco veces mayor tendría un efecto catastrófico en regiones enteras o países pequeños, pero no conduciría a una extinción masiva.

Un sobrevuelo cercano y seguro de 2011 AM24 será una oportunidad de oro para que los científicos lo estudien cuidadosamente, de modo que puedan recopilar la mayor cantidad de información posible. Además, se podrá aprobar Fue observado en vivo en el portal oficial del Proyecto Telescopio Virtual Sólo jueves 26 de julio. Emisión, comentada por el astrofísico. Gianluca Massi, director científico de VTP, comenzará a las 02:30 hora italiana. El objeto será fotografiado bajo el cielo de Manciano, el más oscuro y estrellado del continente italiano. El paso de Apophis el 13 de abril de 2029 estará mucho más cerca; El asteroide de 375 metros de largo tocará la Tierra a una distancia de sólo 32.000 kilómetros y será visible a simple vista.