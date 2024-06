Un año antes del adiós a Francesco Notti, el talentoso jugador irregular – Noticias

Quién sabe qué soñó Francesco Notti cuando soñó, En los largos años en los que un destino terrible y voluble lo había mantenido alejado de su mundo y de su vida real. Quizás soñaba con historias maravillosas, un gran amor y esa comedia divertida y aguda, gracias a la cual se convirtió en el favorito del público.

Era su presencia natural para el «tonto» de Shakespeare.No es tan arrogante como Falstaff, si bien se parece más a Ariel en «La Tempestad», el leal servidor de Próspero que sabe ver más allá de las apariencias y conducir a los espectadores al territorio de los sueños. Pero Francesco Notti, fallecido el 12 de junio de 2023 a la edad de 68 años en una clínica romana lejos de Florencia, donde nació el 17 de mayo de 1955, fue también un mago, como Próspero: tocó historias y personajes y los transformó. a su imagen y semejanza, creó una extraña magia simpática que distintas generaciones reflejaron en aquel Francesco conocido como “el Toscano” y que luego se escondería tras otros seudónimos: Romeo, Caruso, Willie, Lorenzo, Dado, Pinocho.

Cual El encuentro con su compatriota Collodi y la muñeca traviesa Siempre fue un punto de llegada en los sueños de Francesco Notti, lo quedó claro desde el principio: lamentablemente, cuando los dos se conocieron (OcchioPinocchio, 1994), el actor y director ya era presa del demonio de la autodestrucción, entre el alcohol y la depresión. lo que podría haber representado un declive, y todavía lo es. A día de hoy la película es una gran obra inacabada, donde su talento errático y rebelde brilla sólo de vez en cuando.

Pero primero ahí Títulos inolvidables (inicialmente compartida con Maurizio Ponzi como director), desde Madonna What Silence There Tonight (1982) hasta Io, Chiara e lo Scuro (1983), desde Son Contento (1983) hasta Casablanca Casablanca lo ascendió en 1985 a director Lo mismo que el perfecto secuela de Io, Chiara y lo Scuro.

y para ella Momento dorado Donde combina ligereza e innovación todas las cualidades que aparecieron desde niño y luego en el teatro y la televisión junto a Alessandro Benvenuti y Athena Sensi en el grupo Giancati con el que alcanzó popularidad en No Stop (un gran semillero televisivo de talento que fue firmado por Enzo Trapani con el cazatalentos Bruno Foglino) y su debut cinematográfico con Ad Ovest di Paperino (1981).

En su época feliz, Francesco Notti era un hombre orquesta Capaz de generar dulzura, encanto poético, sátira y romance en una combinación irrepetible, llevando a la pantalla un «tuscanismo» libre que coincidió con el descubrimiento del «regionalismo» por la comedia italiana. A pesar de sus posteriores éxitos accidentados, su talento se dispersó lentamente a partir de mediados de los años 1980, primero en su búsqueda obsesiva por diversificarse (It’s All Heaven’s Fault, 1985, Caruso-Paszkowski’s Polish Father, 1988, Willie Signori and I’m Coming From Away, 1989) y luego En busca del tiempo perdido (Il Signor Diecicipalle, 1998). Lo vimos por última vez en pantalla en 2005, como actor en Concorso di Guilt, un drama criminal poco visto de Claudio Fragasso.

En ese momento, una cita con el destino estaba a la vuelta de la esquina.: Su asistencia fue cada vez menor, y al año siguiente se cayó por las escaleras de su casa y sufrió una lesión muy grave en la cabeza. Entrará en el cansado túnel de la reeducación, los reveses y las tibias esperanzas que no le permitirán volver a escena, aunque sus amigos estén…

Los jóvenes no dejarán de estar cerca de él, su hermano Giovanni le ayudará a escribir una autobiografía muy personal (Soy un buen chico – Andata, Otoño y regreso, 2011, Rizzoli) y actuaciones y monólogos en los que será el protagonista indirecto. protagonista. Multiplicar.

En una conmovedora entrevista con la hija. Ginebra (Estaba con Anna María Malipiro) Dirá: «Francesco es y será siempre mi padre aunque ya no pueda hablar, mover las manos o caminar y es justo que yo lo cuide». Y así fue hasta el último día.

Francesco Notti atravesó el cine como un meteorito brillanteno siempre se puede clasificar entre su pasión por el billar -una gran estrella que compartió sus mejores películas con el héroe Marcello Lotti- y la música (actuó en los escenarios de San Remo y su discografía sirve de contrapunto a su dirección), su amor y sus decepciones personales.

Nos dejó un legado de 10 películas, 15 títulos actorales, un puñado de premios y muchos sueños incumplidos. Parece otro talento desafortunado como Rino Gaetano. Lo que le unía una extraña armonía de carácter y la raíz calabresa que Francesco por parte de madre unía al espíritu toscano de Mugello del que provenía su padre. A él también le dan ganas de decir: Francesco, el cielo es siempre más azul: este es tu lugar.

