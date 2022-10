Últimas noticias de Ucrania. Prohibidos los barcos graneleros ucranianos. Turquía: en conversaciones con Moscú y Kiev sobre el trigo

GB: Medios de comunicación, teléfono de Truss interceptado, sospecha de rusos

El teléfono de la ex primera ministra británica Liz Truss fue interceptado cuando era ministro de Relaciones Exteriores, pero cuando se descubrió el caso el verano pasado, la noticia se ocultó. The Mail Sunday escribió hoy y agregó que Londres sospecha que los agentes rusos son los responsables. La oposición laboral pidió de inmediato una investigación. El gobierno, según la BBC, responde que tiene una protección «robusta» contra las amenazas cibernéticas y «no quiere comentar sobre las disposiciones de seguridad de las personas». Según el Mail on Sunday, se interceptaron mensajes privados del entonces ministro de Relaciones Exteriores con funcionarios extranjeros, incluidos mensajes sobre Ucrania.

La ex primera ministra británica, Liz Truss. Agencia de Protección Ambiental / TOLGA AKMEN

Las escuchas telefónicas se descubrieron en el verano, cuando los conservadores seleccionaban un nuevo líder para suceder al primer ministro Boris Johnson. Fueron Johnson y su secretario de gabinete, Simon Case, quienes decidieron mantener la noticia en secreto, dijo el periódico. Entre las conversaciones que fueron interceptadas, también las de Truss y su estrecho aliado Kwasi Quarting. Como primer ministro durante un mes y medio, entre septiembre y octubre, Truss eligió a Kwarteng como su ministro de finanzas.