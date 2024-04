Udinese-Roma y el partido contra el Napoli. Se ha pospuesto la presentación de informes sobre los anticipos y aplazamientos de A.

Ahora ya es oficial, los 18 minutos del partido entre Udinese y Roma se repondrán el próximo 25 de abril a las 20 horas.. Recordamos que el partido se detuvo 1-1 el 14 de abril debido a la enfermedad de Ndika. La Liga italiana tuvo en cuenta la carta que le envió el club solicitando que se pospusiera la reanudación del partido final para poder jugar el sábado 27 con el Napoli y tener los mismos días de descanso que disfruta el Bayer Leverkusen, equipo del club. . El próximo rival de los Giallorossi está en las semifinales de la Europa League, con el partido de ida en el Olimpico el 2 de mayo. El presidente Lorenzo Cassini también convocó a un consejo de emergencia de la Liga para discutir el tema, que concluyó que no había condiciones para poder derogar el estatuto.

Una decisión de la Liga italiana, a la que la propia Roma respondió de inmediatoque expresó su oposición con una nota oficial: “La Roma, con sus resultados europeos y alcanzando las semifinales cuatro veces seguidas, ha contribuido a la clasificación de la UEFA y, por tanto, al quinto puesto de los equipos italianos en la próxima Champions. Liga como pocos clubes.

Pese a ello, el presidente de la Serie A, Lorenzo Cassini, respaldó hoy la injusta decisión que obligará a la Roma a enfrentarse al Bayer 04 Leverkusen, en desventaja. Esto representa un claro paso atrás para todo el sistema del fútbol en Italia.

El equipo, los jugadores y el personal de la Roma reafirman su compromiso de resistir esta adversidad injustificada y lograr sus máximos objetivos esta temporada, con el apoyo de su increíble afición. ¡Ve a Roma!»

Aquí tenéis la nota de prensa completa de la Serie A con los motivos de la recuperación del Udinese y la Roma prevista para el 25 de abril“El presidente de la Liga italiana, ante la solicitud del Club Roma de jugar un partido contra el Napoli el sábado 27 de abril y así posponer el tiempo de descuento de 18 minutos del partido suspendido contra el Udinese hasta al menos mediados de mayo, hoy urgentemente convocó al Consejo de la Liga y el Consejo confirmó la aplicación del apartado 3 del artículo 30 del Sistema de la Liga italiana, que estipula que los partidos suspendidos continuarán, como en el caso del Udinese y la Roma, dentro de los 15 días siguientes a la interrupción. , los minutos restantes del partido en cuestión se restituirán el próximo 25 de abril a las 20 horas, que es la primera fecha disponible durante los 15 días previstos en el estatuto y en un horario que facilita por tanto la organización del viaje al invitado de la empresa. , la fecha del partido Nápoles-Roma se determinará teniendo en cuenta las necesidades expresadas por el Club Roma”.

Por tanto, como se indica en la última parte del comunicado, la Liga ha permitido a la Roma decidir si juega contra el Napoli el sábado o el domingo, por lo que el calendario de presentaciones y aplazamientos para la jornada 34 llegará mañana y no hoy como antes. Anunciado.

Lo que dice el reglamento

En concreto, el reglamento de la Serie A establece en el artículo 30, apartado 3 -el citado en el comunicado- que “para los partidos suspendidos, los dos clubes tienen derecho a acordar la continuación del partido al día siguiente, siempre que sea ratificado .” Por acuerdo de la Liga Italiana. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre ambos clubes o no sea ratificado por el Consejo, el Presidente fijará una fecha para la continuación del partido, siempre que ésta se produzca dentro de los quince días siguientes a su fecha. Por tanto, ante la ausencia de compromisos a mitad de semana tanto por parte de la Roma como del Udinese, las dos semanas no se pueden ampliar (a diferencia de la recuperación Atalanta-Fiorentina, que se aplazó el 17 de marzo, debido a los compromisos en la Copa de Italia y en Europa de los dos clubes).