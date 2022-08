Ucrania y Rusia: noticias de guerra hoy 22 de agosto

Es el día 180 de la guerra. Rusia puede tomar acciones «particularmente terribles y crueles» esta semana para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania: esta es la advertencia planteada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una provocación de Moscú, según se filtró, podría ser el inicio del juicio público en Rusia a los combatientes ucranianos capturados durante el sitio de Mariupol. “Si nuestra gente es llevada a estos contextos en violación de todos los acuerdos y normas internacionales, entonces no habrá más conversaciones ni negociaciones con Rusia”, dijo el líder de Kyiv. Otro escenario podría ser que Moscú ordene un aumento de los bombardeos, como explicó Mikhailo Podolyak, la mano derecha de Zelensky, porque Rusia es “un país viejo que ata sus acciones a fechas determinadas”. Por lo tanto, Kyiv se está acercando a sí misma y está prohibiendo las manifestaciones que exigen la independencia, mientras que los primeros signos de intensificación de los movimientos rusos ya están presentes. El Comando Operativo de Ucrania en el Frente Sur anunció que las fuerzas de invasión están aumentando el número de barcos equipados con misiles de crucero en el Mar Negro. Pravda ucraniano también registró la sacudida del «aparato de propaganda ruso» después de la guerra.El asesinato de Daria DuginaVíctima de la explosión de un coche bomba puede haber estado apuntando El padre de Alexander, considerado el teórico de Putin.. La muerte caerá a manos de un grupo de revolucionarios rusos, según Ilya Ponomarev, exmiembro de la Duma del Estado ruso expulsado por sus actividades anti-Kremlin.

El desarrollo de la guerra fue el tema central de una conversación telefónica a cuatro bandas entre Biden, Johnson, Macron y Schulz. Los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania «reiteraron su continuo apoyo a los esfuerzos de Ucrania» y «discutieron la situación en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhya», destacando «la necesidad de evitar operaciones militares cerca de la planta y la» importancia » de visitar el OIEA lo antes posible para comprobar el estado del sistema de seguridad”.

el asesino – Murió la hija de Dugin, el teórico ideológico de Putin: el auto explotó mientras viajaba, había una bomba a bordo

Personal – El círculo mágico de Putin. Los sermones de Dogin para la guerra

el caso – Estos soldados rebeldes: Estamos cansados ​​de morir por Putin

Economía – Proyecto de ley de guerra del gas para Europa

Actualizaciones hora a hora

7.30 – Kyiv, nuevos ataques rusos cerca del centro de Zaporozhye

La artillería rusa golpeó de noche la ciudad ucraniana de Nikopol, situada a pocos kilómetros de la central nuclear de Zaporizhzhya, en la otra orilla del río Dniéper. Informes del gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, en el telegrama. Según Reznichenko, los distritos de Nikopol, Krivorez y Senekev fueron atacados por la noche con baterías de misiles Grad, y algunos edificios civiles, incluida una escuela y un jardín de infancia, fueron destruidos y casi 50 personas resultaron heridas.

7- Destrucción del bastión ruso de Kyiv en la región de Kherson

El Comando de Operaciones del Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció la destrucción de un bastión ruso en la región de Kherson. El Kyiv Independent informa sobre esto. El comando informó que en la operación murieron veinte soldados rusos, se destruyeron dos obuses (Msta-S y Giatsint-S), dos baterías de misiles S-300 y el sistema de radar Nebo-M. Las fuerzas rusas, el gobernador de Kharkiv, Igor Terekhov, bombardearon a su vez la ciudad de Kievsky con un misil, según informó Telegram, sin causar bajas.

00.13 – Zelensky premia a Shevchenko entre ocho ‘leyendas nacionales’

Hay ocho ganadores del premio «Leyenda Nacional de Ucrania». Así lo anunció el presidente Volodymyr Zelensky, informó la agencia de noticias Ukrinform. El premio -que reconoce actos de servicio y heroísmo especial al servicio de Ucrania- también fue entregado al exfutbolista Andrei Shevchenko, embajador de la plataforma United24, una iniciativa que Zelensky quería recaudar fondos para apoyar a Ucrania. La leyenda del Dynamo Kyiv y la selección de Ucrania. Ganador de la Champions League y del Balón de Oro. Estos y muchos otros títulos lo glorifican en todo el mundo. Ahora ayuda a unir al mundo para apoyar y ayudar a Ucrania».

23.59 – Kyiv prohíbe manifestaciones para celebrar la independencia

A pocos días del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebra el 24 de agosto, las autoridades de Kyiv anunciaron la prohibición de cualquier manifestación pública del 22 al 25 de agosto en la capital. Esta acción se produjo tras la advertencia del Gobierno ucraniano sobre posibles medidas «particularmente brutales» por parte de Rusia con motivo de la festividad, que además coincidirá exactamente a seis meses del inicio de la invasión. Por la misma razón, el gobernador de la región de Kharkiv anunció un toque de queda prolongado del 23 al 25 de agosto.

23.46 – Zelensky: No hay negociaciones con Moscú si los soldados lo intentan

“Los medios informaron que se está preparando un juicio repugnante y absolutamente absurdo en Mariupol contra los defensores ucranianos, nuestros soldados que son prisioneros de los ocupantes” del ejército ruso y “esta será la línea después de la cual será imposible llevar a cabo cualquier negociaciones”. Así lo afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un mensaje de video. “Ucrania no tolerará las burlas de personas de las que solo se puede decir una cosa: son los héroes de su patria y defendieron la libertad de su pueblo contra los invasores”, subrayó el líder ucraniano. “No importa lo que piensen los ocupantes, lo que sea que planeen, la reacción de nuestro estado será absolutamente clara”, advirtió Zelensky. «Si se lleva a cabo este despreciable proceso, y si nuestra gente es llevada a estos contextos en violación de todos los acuerdos y normas internacionales, no habrá más conversaciones ni negociaciones con Rusia», agregó.

23.23 – Viceprimer ministro de Ucrania: Kyiv quiere una aclaración sobre la pertenencia a la UE antes de fin de año

Ucrania quiere «claridad política» de los líderes de la UE para fines de este año sobre la membresía de la UE. Esto vino, según informes de «Kyiv Independent», por la viceprimera ministra ucraniana Olha Stevanishina a cargo de la integración europea, destacando que el país ha completado el 70% de sus compromisos a la luz de la membresía de la UE.

La guerra ucraniano-rusa, lo que pasó el 21 de agosto