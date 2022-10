Ucrania y Rusia Miss Together Queen Kyiv: «Ira y dolor»

Los errores se separan en el acto

Sus palabras inmediatamente causaron un gran revuelo y su protesta se convirtió en una coincidencia. Los organizadores del evento se apresuraron a darle a Olga otra habitación, separando a los concursantes, y la dama rusa, Ekaterina, se acercó a su colega y le dijo: «Estoy en contra del odio y apoyo la amistad, el amor y la paz en el mundo». Además, también precisó que su familia es ucraniana y explicó: «Soy la única de mi familia que nació en Rusia. Todos los demás son ucranianos».

Olga: «Estoy con paz y amor»

– Olga expresó su amargura, diciendo: «Créanme, estoy con paz, amor, amistad y apoyo, pero no a quien no puedo perdonar. No a quien tortura a mis hermanos y hermanas. No a quien le quitó la vida a tantos muchos camaradas ucranianos. Y otra vez: “No tengo nada en contra de esa chica, pero no puedo evitar sentir rabia y dolor por tener que compartir espacios y tiempos con un defensor de un estado terrorista como Rusia. Y en el Miss Grand International mi objetivo es dile al mundo mi país, nuestra alma ucraniana, y nuestra belleza, nuestra fuerza y ​​todo lo que llevamos ahora”.

«El mundo debe conocer nuestra tragedia»

– Luego de que los organizadores intervinieran para separarla de Miss Rusia, Olga comentó: «Gracias a todos, es un paso pequeño pero muy importante porque ahora más personas saben lo que está pasando y cuáles son nuestros sentimientos. No dejaré de informar» él – ella.»