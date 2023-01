Ucrania y Rusia, las últimas noticias sobre la guerra | Helicópteros Sea King de alta velocidad donados por Gran Bretaña a Ucrania – Corriere.it

a Redacción en línea

Boletín Harb domingo 22 de enero en directo. Ha llegado nuevo equipo para el combate aéreo. Ministro de Defensa alemán llega a Kyiv

04:55 a. m. – Ministro de Defensa alemán: «Iré pronto a Kyiv».

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo al periódico Bild am Sonntag Tiene la intención de visitar Ucrania pronto, «tal vez dentro de las próximas cuatro semanas». Pistorius planea reunirse con su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, en Kyiv. «Aún no es definitivo, pero podemos decir con certeza que iré pronto a Ucrania -dice el ministro alemán-. Ayer me reuní con mi colega ucraniano en Ramstein para un intenso intercambio. Resnikov es una persona abierta que sabe exactamente lo que quiere. En respuesta a una pregunta de un periódico alemán sobre los tanques Leopard, Pistorius dijo: «Estamos manteniendo un diálogo muy estrecho sobre este tema con nuestros socios internacionales, especialmente con Estados Unidos».