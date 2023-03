Ucrania y Putin visitan Mariupol – Europa

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizó una «visita de trabajo» a la ciudad ucraniana ocupada de Mariupol, luego de realizar ayer un viaje sorpresa a Crimea. Esta es la primera vez que el presidente ruso visita Donbass desde el comienzo de la guerra y después de la orden de arresto emitida por el Tribunal de La Haya.

La agencia de noticias rusa Tass informó que Putin realizó una «visita de trabajo» a la ciudad ucraniana de Mariupol, ubicada en la autoproclamada República Popular de Donetsk. La visita tuvo lugar el sábado por la noche y por la noche entre el sábado y el domingo. «Era tarde. Ayer tarde y anoche», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en respuesta a quienes le preguntaron cuándo visitaría Putin Mariupol. No todos los viajes de Putin están planeados, agregó Peskov, y enfatizó que sus movimientos en la ciudad fueron en parte espontáneos. «El presidente fue a Mariupol. Inicialmente, el plan se limitaba a visitar un complejo de apartamentos y, por supuesto, no hubo conversaciones con los ciudadanos, ninguna visita (al apartamento de una familia local que lo invitó, ed.) – esto no se esperaba Todo esto fue completamente espontáneo ”, dijo Peskov. El mandatario también miró la estela, el monumento a los héroes de la Gran Guerra Patria y el jardín que da al club náutico «de manera totalmente espontánea».

Según RIA Novosti, el presidente Vladimir Putin también visitó la Orquesta Filarmónica durante su visita a la ciudad ucraniana de Mariupol, que fue capturada en mayo. El teatro fue utilizado por la administración rusa para procesar a los combatientes ucranianos capturados en la planta de acero de Azovstal, un enorme complejo industrial donde las fuerzas ucranianas resistieron durante semanas antes de rendirse. En agosto, las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la construcción de jaulas en el escenario para los prisioneros ucranianos y advirtieron a Moscú que estaban a punto de cometer un crimen de guerra: “Hay fotos de jaulas que se están construyendo en la Filarmónica de Mariupol donde se mantendrá a los convictos”. dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.Es inaceptable e insultante.

Ucrania y Putin se reúnen con algunos residentes de Mariupol





Moscú explica que Putin «inspeccionó varios lugares de la ciudad y habló con la población local», y agrega que el presidente ruso «fue a Mariupol en helicóptero, condujo un automóvil por las calles de la ciudad y se detuvo en diferentes lugares». Hace apenas unos días, el departamento militar ruso inauguró un puesto de helicópteros en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, bastión de la defensa ucraniana durante meses hasta la rendición del pasado mes de mayo. Y según el Kremlin nuevamente, Putin también celebró una reunión en la ciudad de Rostov-on-Don, en el sur de Rusia, con líderes militares en el centro de mando de la «operación militar especial» en curso en Ucrania.

La presidencia ucraniana criticó la visita de Vladimir Putin a Mariupol, destacando su «sarcasmo» y «no repudio». «Como corresponde a un ladrón, Putin visitó Mariupol, Ucrania, al amparo de la noche. En primer lugar, es más seguro. Además, la oscuridad le permite resaltar lo que quiere mostrar, manteniendo alejado de miradas indiscretas al ejército y a sus pocos residentes sobrevivientes. . Así lo escribió el Ministerio de Defensa de Ucrania en su cuenta de Twitter. “El criminal siempre vuelve al lugar del crimen. Mientras el mundo civilizado anuncia la detención del “gerente de guerra” (Putin) si cruza sus fronteras, el asesino de miles de familias de Mariupol llegó a admirar las ruinas y los cementerios de la ciudad. “Ironía y falta de remordimiento”, escribió en Twitter el asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolak.

Las autoridades ucranianas en Mariupol, ciudad portuaria bajo control ruso desde mayo de 2022, denunciaron la visita del presidente ruso Vladimir Putin, a quien calificaron de «criminal internacional».

El presidente ruso ha prometido que Moscú construirá más Barrios residenciales de Mariupol, en la autoproclamada República Popular de Donetsk. Durante su visita a la ciudad en el este de Ucrania, Putin habló con un residente local, quien describió el lugar como «un pequeño rincón del paraíso», informó la agencia de noticias Tass. Y el presidente ruso dijo: «Lo ampliaremos».

el población El viceprimer ministro ruso, Marat Khosnulin, en su conversación con el presidente Vladimir Putin durante su visita a la ciudad de los mártires ucraniana ocupada, que fue anexada por la República de Ucrania la primavera pasada a la ciudad de Mariupol, que abandonó la ciudad durante los combates. , dijo que la población de la ciudad va en aumento. Federación Rusa. Escrito por TAS. “La gente comenzó a regresar espontáneamente cuando vieron que la reconstrucción estaba en marcha y que la población estaba creciendo”, dijo Khosnullin, hablando con Putin en un video publicado por la agencia de noticias rusa TASS. El viceprimer ministro ruso agregó que en Mariupol «se están creando puestos de trabajo» y que «todas las empresas de la ciudad se clasifican en función de: cuánto se invierte y quién invierte, quién es la fuente, quién está a cargo y cómo se están creando muchos puestos de trabajo». Él dice, citando a TASS.

el aeropuerto Mariupol ya ha sido utilizado con fines militares y está previsto que sea reconstruido en 2025, cuando estará abierto a vuelos comerciales: así lo informó el viceprimer ministro de Rusia, Marat Khosnullin, al presidente Vladimir Putin, en una visita a la ciudad anexada de Rusia . Khosnulin también dijo que el puerto de la ciudad está en buenas condiciones y se está utilizando como base de transbordo, informó la agencia de noticias Tass. El edificio del aeropuerto «será reconstruido a fines de 2023. Está previsto que sea un aeropuerto de pleno derecho, con la posibilidad de vuelos a todas las ciudades rusas y al extranjero, (esto) está previsto para 2025. Ahora» en Rostov y Taganrog, a 150 km. E incluso ahora se usa con fines militares”, explicó el viceprimer ministro en un vídeo de la visita de Putin a la ciudad.

Un contraataque del Kremlin Los investigadores rusos «registran meticulosamente todos los crímenes en Kiev, y los archivos servirán de base para un futuro tribunal». Y el Kremlin lo confirma, según ha anunciado TASS.

Rusia no tenía armas hipersónicas en 2014, pero las tiene ahora: dijo Vladimir Putin, según informó TASS. El presidente ruso también subrayó que en 2014 Moscú no podía dar la espalda a los de Crimea que se enfrentaban a los nacionalistas. En una entrevista con el canal de televisión Russia 1, Putin también confirmó que Rusia no usa armas hipersónicas durante una operación especial. “Y finalmente, sí, tenemos mucho que hacer, por ejemplo, para el desarrollo de las Fuerzas Terrestres, pero entonces no teníamos armas hipersónicas, pero las tenemos ahora, – dijo el presidente ruso, hablando de Donbass -. Sí, de hecho no los usamos, pero existe, ¿ves?, como otros sistemas modernos, y en 2014 no había nada igual.

