Ucrania y Kiev quieren cientos de tanques. Moscú evoca el mundo – guerra global

El tira y afloja de enviar el Leopard 2 a Kyiv continúa y fluye en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, donde los 27 jefes diplomáticos de la UE se reunieron para la primera reunión de 2023.

El ministro ucraniano, Dmytro Kuleba, apoyado sobre todo por Polonia, repitió la posición de los últimos días: dennos tanques. Más revelador, en Telegram, el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, dijo: «Necesitamos cientos de tanques, no diez o veinte». Porque El objetivo es recuperar todos los territorios ocupados, incluida Crimea..

Moscú lo sabe y, por lo tanto, sube el listón aprovechando los peligros de una «guerra mundial», con la esperanza de influir en las decisiones de Berlín, que es muy sensible a ciertos temas. El Kremlin reiteró que quien suministre los tanques tendrá que asumir la responsabilidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que la guerra entre Rusia y Occidente ya no es «híbrida» sino «casi real». El ex gran Dmitry Medvedev, que se ha reinventado a sí mismo como un superhalcón desde que estalló el conflicto, en su habitual estilo apocalíptico remató: «El mundo se acerca a la amenaza de la Tercera Guerra Mundial ante los preparativos agresivos contra Rusia».

Por supuesto, porque los territorios ocupados de Ucrania, después del pseudo-referéndum, a los ojos de Moscú son de jure parte de Rusia y, por lo tanto, un contraataque de Kyiv se consideraría una violación de las fronteras nacionales. aquí porque Alemania tiene mucho cuidado con los Panzers. «Es un tema complejo y es importante que hablemos confidencialmente, lleva tiempo», dijo el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebbestreit, quien subrayó que es mejor «pensar bien antes de tomar medidas que luego pueden provocar un amargo arrepentimiento».

Pero alguien está presionando. Es mucho. Como Varsovia. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunció que pediría permiso formalmente a Alemania para entregar parte de los Panthers a Ucrania, y la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Analina Baerbock, insinuó que quería que se le concediera el permiso. Pero eso fue ayer en París. Al llegar al Consejo, en Bruselas, se mostró más cautelosa, planteando la necesidad de «intervenciones conjuntas de socios internacionales». El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, viajará mañana a Berlín para reunirse con el nuevo ministro de Defensa, Boris Pistorius, y obviamente se tratará el tema. También porque Varsovia amenaza con querer seguir adelante de todos modos si Alemania se opone, formando una pequeña coalición de voluntarios (y portadores del leopardo). READ Ucrania y Rusia: noticias de guerra hoy 21 de agosto

En definitiva, se corre el riesgo de una ruptura grave en la armonía entre los aliados de la OTAN y todo esto sólo puede despertar temores tanto en Bruselas como en Washington (Ministro antonio tajani Por su parte, aclaró que Italia no forma parte de esta discusión y está enfocada en la entrega de sistemas de defensa aérea).

Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, jose burrellHizo hincapié en que existen diferentes posiciones dentro de la Unión Europea con respecto al envío de tanques a Ucrania y señaló que Alemania, incluso hoy, ha reiterado su determinación de no interponerse en el camino. “Pero recomendaría no centrarse demasiado en esta discusión sobre los tanques”, dijo Borrell Rammstein mostró la voluntad obvia de los socios de querer ayudar militarmente a Ucrania y los resultados fueron muy buenos en términos de los medios disponibles.

agencia ansa Ministro alemán Berbock: listo para permitir que Polonia envíe Panthers a Ucrania (ANSA)

Por su parte, la Unión Europea ha dado el visto bueno político a un nuevo tramo de 500 millones de euros de ayuda militar A través del Fondo Europeo para la Paz (EPF) y otros 45 millones para entrenar a los soldados ucranianos a través de la misión, que comenzó el año pasado. Pero el interés es muy alto porque Kyiv está presionando. «Todavía hay que dar el último medio paso: ya tenemos a los retadores británicos, hemos oído que Francia está evaluando la oferta de Leclercs y no tengo ninguna duda de que estamos con los guepardos en la recta final», dijo Koleba.