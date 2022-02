Ucrania y Estados Unidos están atacando a Rusia nuevamente. Blinken: ‘Están listos para lanzar falsos ataques químicos para invadir’

de la calma que se anunciaba Vladimir Putin no hace eso Ya tienes más pistas. si era Kremlin Anunció la retirada de parte de su ejército de la frontera con Ucrania, lo que fue negado por su homólogo, en el frente con repúblicas separatistas prorrusas el Bombardeo Empezaron hace semanas y hoy empiezan golpear refugio cerca Lugansk Y Escuela secundaria en una villa Vobrivka. Los rebeldes denuncian sus acciones militares kievque refuta. Pero la guerra entre Rusia Y oesteEspecialmente Estados Unidos de América Y Gran Bretañatambién continúa en Medios y diplomaciaCon el Secretario de Estado de los Estados Unidos, antonio parpadeoque llegó a suponer, sin aportar prueba alguna, que “Rusia puede Inventar atentados terroristaslanzar ataques con Drones contra civilesb هجوم ataque armas químicasuna declaración fosas comunes falsas para iniciar el ataque.

El bombardeo en el este – El frente más candente, en estos momentos, es el de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, escenario del conflicto de 2014 en el que murieron 14.000 personas. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirmó que “los anillos Múltiples explosiones A lo largo de la línea de comunicación en el este de Ucrania. Separatistas respaldados por Moscú Activo en el área ha sido cargadoUcrania Disparado cuatro veces en las últimas 24 horas. Pero Kiev negó la copia y dijo: «A pesar de que nuestras posiciones han sido dañadas armas prohibidasLas fuerzas ucranianas, incluida la artillería de 122 mm, no abrieron fuego en respuesta.El proceso de unir fuerzas. Ucrania a Reuters. Agregan: «Fuerzas separatistas lanzaron disparos de mortero Frente a un pueblo de la zona Lugansk pegar buscar refugio«.

el otro frente – Portavoz del Kremlin, Dmitri PeskovPor su parte, dijo, «Leemos y examinamos los informes de las fronteras. Por supuesto, nuestro ejército tiene más información, teniendo en cuenta los datos de fuentes privadas. Pero es evidente incluso sin esta información». Las tensiones están aumentando. En los últimos días, hemos escuchado que Rusia conservará formidables capacidades ofensivas en la frontera. Pero estamos hablando de nuestras tierras. Al mismo tiempo, nadie ni ningún representante occidental mencionó el enorme potencial ofensivo del ejército ucraniano, que está en la línea de contacto”.

Por ahí CNN Algunas imágenes de satélite de las zonas fronterizas entre Bielorrusia Y Ucrania: Según la radio estadounidense, la creación de nuevas carreteras y un puente a lo largo Río Pripyat que envuelve a ambos países y se encuentra a menos de 7 kilómetros de la frontera con Ucrania. Fuentes de la televisión estadounidense identificaron el puente como funcional para fortalecer las fuerzas militares rusas en caso de ‘Invadir. La construcción del puente es monitoreada por la inteligencia y el ejército occidentales, pero aún no está claro si está siendo construido por las fuerzas rusas o sus aliados bielorrusos. La Guardia Nacional de Ucrania instó a los ciudadanos a mantener la calma con un mensaje en Twitter: «Mantengan la calma y confíen en la Guardia Nacional». Mientras tanto, el ejército ruso afirmó que diez convoyes militares que transportaban «cargas grandes, pesadas y peligrosas» habían salido de allí. Crimea. Así lo informó la Agencia Rusa de Noticias. interfaxEn base a lo cual los convoyes completaron su entrenamiento.

En total, se estima que hay más 150 mil soldados Los rusos se han extendido al norte, este y sur de Ucrania: «Seguimos recibiendo indicaciones de que Rusia podría encontrar una excusa falsa en cualquier momento para justificar la invasión. Cualquier indicación que tenemos ahora es que solo pretenden acceder públicamente a hablar y exigen la desescalada, cuando en realidad se movilizan especialmente para la guerra». Sin embargo, las autoridades militares rusas anuncian la retirada de nuevas unidades del Distrito Militar Oeste de una zona cercana a la frontera con Ucrania y que recorrerán una distancia de unos 1.000 km, aunque no precisaron su destino.

20 buques de guerra, según las autoridades rusas, también abandonaron el puerto. Majachkalá Las maniobras comenzaron en Mar Caspio: «La tripulación de los barcos de la Flota del Caspio deberá realizar misiones de entrenamiento de combate específicas en condiciones ambientales difíciles y actuar en varios indicadores provenientes del centro de comando de la flota».

Choque diplomático y mediático – El presidente bielorruso también sube la tensión, Alejandro LukashenkoEl aliado cercano de Putin, quien dijo que está listo para eso Alberga «armas nucleares» en caso de una amenaza occidental. Primer ministro, mario draghiEn cambio, afirmó que “por el momento no hay anillos de desescalada en el suelo”, luego anunció Próximo vuelo a Moscú Con el objetivo de «conseguir que Putin y Zelensky se sienten en la misma mesa». Mientras tanto, el embajador adjunto de Estados Unidos en Moscú dijo: Bart GormanFue expulsado de Rusia.

Los que continúan acusando a Carmelino son dos países en particular: Estados Unidos y Gran Bretaña. La gestión de hoy Biden Repito que la declaración de Rusia sobre Retiro de tropas en Ucrania Incorrecto: Ayer, un funcionario, en respuesta a las preguntas de los periodistas, dijo que aunque el gobierno ruso dijo que estaba retirando sus fuerzas de la frontera con Ucrania, Sin signos de exclusión de Moscú. Agregó que tiene confirmación de que en los últimos días Rusia ha reforzado su presencia en la frontera ucraniana con 7 mil soldados. Pero las declaraciones más fuertes vinieron primero del propio presidente, en las que afirmó que “el riesgo de un ataque ruso en Ucrania es muy alto y podría ocurrir en los próximos días”, y agregó que Rusia se está preparando Operación «pseudociencia», y luego por boca de su Secretario de Estado Blinken. El jefe de la diplomacia estadounidense, tras afirmar que el objetivo «no era hacer la guerra, sino evitarla», lanzó un ataque sin filtros contra la Federación Rusa diciendo que «podría inventar ataques terroristas, ataques con drones contra civiles, ataques con armas químicas, descubrir fosas comunes». Falso. Puede convocar teatralmente reuniones de emergencia para responder a operaciones de bandera falsa y luego lanzar el ataque. Los objetivos ya han sido identificados y mapeados. Este es un momento de peligro para la vida y la seguridad de millones de personas, ya que así como para el establecimiento de la Carta de la ONU y el orden internacional basado en reglas que mantiene la estabilidad en todo el mundo. Este es el momento de crisis que las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad fueron creados para prevenir”.

Hoy también fue el día de la reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, luigi di maiocon su contraparte, Serguéi Lavroven el que el presidente de Farnesina admitió ante la parte rusa su “disposición a resolver la crisis siguiendo la vía diplomática”, lo mismo que le dijo al respecto “el martes en Kiev el ministro colebaContinuó: «Trabajar juntos por una solución diplomática significa Evita todo tipo de sancionesSobre el último tema, Lavrov precisó que “no se pueden decretar sanciones si al menos un país está en contra. No creo que a Italia le interese aumentar la tensión, “de hecho vemos que sigue la tradición de su diplomacia” de “no amenazar constantemente, no prometer sanciones, sino buscar soluciones”. Pero precisó, como ya afirmó Putin en los últimos días, que «es importante no sacar algunas cosas del paquete, entre ellas No expandirse al este de la OTAN y la no proliferación en el Este.” Las declaraciones a las que el presidente ucraniano responde desde lejos, Volodymyr ZelenskyLa pertenencia a la OTAN es una «garantía de seguridad» Sobre lo que Ucrania no está dispuesta a ceder, dijo BBC. No es una cuestión de ambición. Perdimos 15.000 personas. No es ambición, es nuestra vida, se trata del futuro de las personas. si hablamos de ChicoY La Unión EuropeaDesde los territorios temporalmente ocupados, estamos hablando de nuestra independencia. “Esto es lo que queremos y haremos por nuestro futuro”, agregó antes de declarar que “esto es lo que queremos y haremos por nuestro futuro”. Enviaremos la carta de respuesta a EE. UU.Se anunciará porque creemos que es esencial que la gente tenga una idea precisa de lo que está sucediendo». Di Maio agregó que Italia alienta a «todas las partes» a implementar Acuerdos de MinskTanto por aspectos de seguridad como por elementos políticos. «Queremos apoyar las negociaciones en curso en el formato de Normandía, la fórmula OTAN-Rusia y la fórmula Estados Unidos-Rusia», agregó.