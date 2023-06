Ucrania y el ejército ruso objetaron: «Moscú voló la presa» – el mundo

La inteligencia ucraniana interceptó y difundió el audio de una conversación telefónica entre funcionarios rusos en la que decían que fueron ellos quienes volaron la presa de Kakhovka, no los ucranianos. Informes Rbc-Ucrania. Un oficial militar ruso dice que fue interceptado y describe las consecuencias de la explosión.

En la traducción de The Guardian del audio del ruso, el primer soldado dice: «El principal problema es que la central hidroeléctrica está enfriando su (para Zaporizhia) reactor nuclear». En cuanto al segundo, responde: «No hay problema. Va a explotar y se ha acabado». El primer ejército ruso: «Así fue para nosotros. No es de ellos (ucranianos), es nuestroY el otro dice: «En serio, ¿era nuestro? Dijeron que fueron los ‘khokhols’ (un término despectivo para los ucranianos) quienes lo volaron». Y el primer soldado: “No lo volaron. Nuestro grupo de vándalos está justo ahí. Querían crear miedo con esta presa. Las cosas no salieron según lo planeado. (El resultado es) más de lo que esperaban.” El otro: “Sí, por supuesto”. Será como Chernobyl, ¿verdad?El Primer Ejército: construido en los años cincuenta. Se derrumbó rápidamente, se cayó (la central hidroeléctrica de Kakhovka).

En la presa continúa Liberación de responsabilidadMoscú y Kiev se acusan mutuamente de bombardear las zonas de evacuación. Para los ucranianos, la cifra de muertos es de 5 muertos y 13 desaparecidos, mientras que Moscú reclama 8 víctimas.

El Instituto Noruego de Sismología (NORSAR) se hizo cargo Una «explosión» que se originó en el área de la presa Kakhovka en Ucrania antes del momento del colapso.. Este dato no se atribuye originalmente a la explosión, sino que apoya la idea de que la represa hidroeléctrica, ubicada en un área controlada por Rusia, no se derrumbó debido a los daños que sufrió durante los bombardeos de los meses anteriores.

Funcionarios ucranianos dijeron por la noche que los niveles de agua en partes del sur de Ucrania que se inundaron después de la destrucción de la represa Kakhovka habían comenzado a caer. «35 asentamientos en la Margen Derecha todavía están inundados, 3.763 casas están inundadas, pero el agua está retrocediendo gradualmente», dijo Oleksandr Prokudin, jefe del departamento militar de Kherson. Como dijo su homólogo en la región de Mykolaiv, Vitaly Kem, «el nivel del agua ha comenzado a descender».

contraataque

“Hay batallas muy feroces en curso, pero estamos viendo resultados”, dijo anoche el presidente ucraniano Volodymyr. Zelenski, afirmando que las fuerzas de Kiev podrían ganar terreno en la región de Donetsk, que está en gran parte ocupada por Rusia. Esto fue informado por el Independiente de Kiev.

“Continúan bombardeando Kherson y las comunidades en el área ya invadida por terroristas. También bombardean los puntos de evacuación, lo cual es una manifestación del mal que quizás ningún terrorista en el mundo haya hecho jamás, excepto los rusos”. Esta mañana añadió Zelensky en su canal de Telegram.

agencia ansa Las fuerzas ucranianas aún no han podido avanzar en ningún lugar del frente, a pesar de haber lanzado su propia contraofensiva, y esto se debe al «coraje de los soldados» de Rusia y la «adecuada organización de las fuerzas armadas» por parte de Moscú. (manejar)

Durante las últimas 24 horas, se produjeron más de 40 combates entre las fuerzas ucranianas y rusas en la región de Donetsk.En el este de Ucrania: Así lo anunció el Estado Mayor General del Ejército de Kiev en su informe diario sobre el conflicto. “El enemigo continúa concentrando sus principales esfuerzos en las direcciones de Liman, Bakhmut, Avdiivka y Marinka, y continúan los intensos combates. Durante las últimas 24 horas, se produjeron 43 enfrentamientos en estas áreas del frente”, indica el informe.

«La situación es tensa en todas las áreas del frenteLa viceministra de Defensa, Hanna Maliar, escribió en Telegram, enfatizando que los rusos no lograron sus objetivos. El viceministro comentó: «El Este es el epicentro» de los enfrentamientos. «El enemigo continúa concentrando sus principales esfuerzos en las direcciones Liman, Bakhmut, Avdiivka y Marinka, y continúa la lucha feroz – agrega -. En todas las direcciones el enemigo realiza ataques aéreos, de artillería y de mortero. Pero el enemigo no logra sus objetivos Nuestros defensores repelen los ataques.

Billion continúa: «En dirección a Bakhmut, el enemigo moviliza reservas y trata de aferrarse a las posiciones. Intenta atacar, pero falla. Nuestros defensores están actualmente involucrados en combates reales en diferentes áreas del sector de Bakhmut». Concluyó: «El enemigo está llevando a cabo operaciones defensivas en la región de Zaporizhia al sur. La lucha en las posiciones continúa».

agencia ansa Los medios publicaron el audio de la conversación telefónica, luego de que Moscú negara su responsabilidad en el incidente (ANSA)

La «lucha activa» ha estado ocurriendo desde las primeras horas del día en la región de Zaporozhye.Dijo el funcionario de la administración de ocupación rusa, Vladimir Rogov. “Actualmente, la lucha se ha reanudado en los distritos de Orekhev y Tokmak” en la línea del frente actual, escribió Rogov en Telegram. No proporcionó más detalles, pero según el reportero de la televisión pública rusa Aleksandr Sladkov, que dirige un canal de Telegram con más de un millón de espectadores, la «artillería» rusa y ucraniana está trabajando, y las fuerzas en Kiev dicen que está a la ofensiva.

El ejército ucraniano, en su boletín diario publicado el viernes por la mañana, no mencionó los combates. “El enemigo todavía está a la defensiva”, escribió simplemente el comando ucraniano en Facebook sobre la situación en el frente en la región de Zaporizhia.

Según los informes de los bloggers militares rusos, el ejército ucraniano, durante los intensos combates durante la noche, logró capturar las posiciones ocupadas por tres regimientos del Kremlin en la región de Zaporizhia. Las batallas más feroces comenzaron a las tres de la mañana.

Cerca de Novodanilovka, Grey Zone informó en Telegram que las fuerzas de Kiev ocuparon las posiciones avanzadas del 291.º Regimiento de Fusileros, el 70.º Regimiento y la 42.ª División de Fusileros en el Distrito Militar del Sur de Rusia.

Putin a Lukashenko: Armas nucleares tácticas en Bielorrusia en julio





y por ahora La Fuerza Aérea de Ucrania anunció que su defensa aérea destruyó anoche 10 drones y 4 misiles de crucero rusos X-101/X-55.Señalando que las fuerzas rusas lanzaron hasta 16 drones y seis misiles de crucero contra el país. Así lo informó Rbc-Ucrania.

En particular, el ejército ruso llevó a cabo un ataque con misiles contra la comunidad de Zvyahil en la región de Zhitomir en el norte de Ucrania, matando a una persona e hiriendo a varias más. Esta mañana lo informó la agencia Ukrinform citando a las autoridades locales.

«Después de otro ataque con misiles enemigos, una zona residencial en el sector privado de nuestra comunidad fue bombardeada la noche del 9 de junio. Según los informes iniciales, seis edificios fueron destruidos y decenas dañados. Desafortunadamente, una persona murió. También hay heridos que están recibiendo toda la asistencia necesaria”, declaración del ayuntamiento de Zvihel publicada en Facebook.