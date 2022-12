Ucrania: ‘Tres meses sin luz’, residentes de Odessa pidieron irse – El Mundo

La reparación del sistema eléctrico destruido por los drones lanzados anoche por el ejército ruso sobre Odessa y la región podría llevar hasta dos o tres meses: «Si tiene la oportunidad de dejar temporalmente la ciudad y las regiones sin electricidad, vale la pena hacerlo»: es el mensaje a la población lanzado por la Administración de Sistemas de Energía de la Región de Odessa después de la llamada del operador estatal de electricidad Dtek advirtió de largo periodos para restaurar la energía. Así lo informaron los medios ucranianos.“Odessa y casi toda la región siguen sin electricidad”, dijo Ditek en un comunicado.

La situación en la región de Odessa es muy difícil.. Tras el ataque ruso con drones iraníes, la ciudad y otros lugares de la región quedaron a oscuras: más de 1,5 millones de personas en la región están sin electricidad. Al comentar sobre la situación en Odessa después del ataque con aviones no tripulados kamikaze de anoche, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en su mensaje de video vespertino que solo se está conectando la infraestructura crítica, en la medida en que se puede proporcionar electricidad.

La situación en la región de Kherson sigue siendo difícil, con el bombardeo ruso ayer sobre varios asentamientos cerca de la línea de contacto. Así lo informó el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, citando ukranska pravda. Según las autoridades, los rusos también abrieron fuego contra el hospital de Berislav, causando graves daños al edificio. Según los departamentos del gobierno regional, ayer los rusos bombardearon el territorio de 9 regiones ucranianas, varios residentes resultaron heridos y se destruyeron casas y otros edificios. Además de Kherson, las regiones afectadas son Sumy, Zaporizhia, Dnepropetrovsk, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Mykolaiv y Odessa.

La Santa Sede puede jugar un papel importante En la mediación entre Ucrania y Rusia, pero «este momento no se ha resuelto». Entonces no hay condiciones, en Ucrania que todavía está bajo bombardeo, para abrir una mesa de paz, y en cualquier caso cualquiera que quiera ayudar en este proceso, incluido el Vaticano, «no puede ser neutral», no puede poner a los dos estados en el mismo suelo. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, habla sin mirar al monte mientras recibe en su despacho a un grupo de periodistas internacionales tras una misión organizada por la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede.

Él añade: «No se puede insistir en el concepto de hermandad. No somos hermanos. Esta es la historia de Caín y Abel».. Pero las últimas palabras del Papa, y sobre todo sus sentimientos del 8 de diciembre, “llegaron directamente al corazón de los ucranianos.

Las relaciones entre Kiev y la Santa Sede continúan. Los archivos en los que trabaja la Santa Sede son diversos, desde el trigo hasta los presos. Pero cualquiera que quiera ayudar a Ucrania «no puede ser neutral».

«El 2 de octubre, el Papa le pidió a Putin que detuviera la guerra y a Zelensky que estuviera abierto a propuestas», recordó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en el mensaje privado del domingo de Angelos. «Esto de ir en ambos sentidos no ayudó. Está bien que te acuerdes de Putin, pero si le pides a Zelensky que esté abierto a las propuestas de paz, dices que Zelensky no está abierto a la paz y que necesita que alguien se lo diga. esto no es verdad. Ucrania quiere la paz.

El gobierno de Kiev ve positivamente un posible papel de la Santa Sede en futuras negociaciones de paz, pero «la triste realidad es que Todavía no es el momento de la mediación La razón es el presidente Putin. Si quieres la paz, no envíes misiles todas las semanas para destruir nuestra infraestructura, no sigas enviando soldados para tomar nuestras ciudades y no te anexiones tierras que pertenecen a otros».

retirar el reconocimiento en Oslo, Premio Nobel de la paz ruso, presidente de la ONG MemorialElla tiene Criticó la guerra «loca y criminal» del presidente Vladimir Putin. en Ucrania. Dijo que «la resistencia a Rusia bajo Putin se llama fascismo», una distorsión que se ha convertido en «la justificación ideológica de la insana y criminal guerra de agresión contra Ucrania». jan raczynski En su discurso de aceptación del Nobel. y el Premio Nobel de la paz ucraniano Declaró que la paz en su país no se puede lograr «deponiendo las armas» contra la Rusia de Vladimir Putin. «El pueblo ucraniano quiere la paz más que nadie en el mundo», dijo en la ceremonia Oleksandra Matveychuk, directora del Centro para las Libertades Civiles. «Pero la paz en un país bajo ataque no se puede lograr deponiendo las armas. No será paz, sino ocupación».

Mientras tanto, Kiev informó sobre el terreno que había derribado diez drones kamikazes rusos por la noche en las regiones de Kherson, Mykolaiv y Odessa, y que ayer repelió ataques cerca de 13 asentamientos. Las bombas rusas cayeron ayer por la noche en el este del país, hiriendo a 4 civiles: «Los rusos dispararon contra Nikopol y Marhanets. La ciudad de Nikopol es la más afectada», según la administración militar regional.

Y mientras Moscú acusa a Occidente de querer abrir un segundo frente contra Rusia en el Cáucaso, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, teme que los combates en Ucrania se conviertan en una guerra entre Rusia y la OTAN: “Es una guerra que podría convertirse en una gran, una guerra total entre la OTAN y Rusia, y estamos trabajando todos los días para evitarla”.