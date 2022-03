Ucrania: Segunda ronda de conversaciones hoy. La lucha continúa, torre de televisión de Kiev golpeada: al menos 5 muertos – Mundo

Las fuerzas armadas rusas atacan la torre de televisión de Kiev. La incursión rusa causó al menos 5 bajas. Las autoridades ucranianas informan de ello. Hace unas horas, el ejército ruso llamó a todos los ciudadanos de la región de Kiev que viven cerca de las torres de comunicación a abandonar sus hogares. Y «según la inteligencia, las fuerzas rusas se están preparando para un ataque aéreo contra la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO», informó la embajada de Ucrania ante la Santa Sede.

«Al mundo: ¿de qué sirve decir ‘Esto no volverá a pasar’ durante 80 años, si el mundo se calla cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babin Yar? Al menos 5 muertos. La historia se repite…» . Así, el presidente ucraniano Zelesky anunció en Twitter un ataque ruso a un monumento cerca del memorial Babi Yar para conmemorar el exterminio de 30.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis.

Luego, Zelensky le pidió a Joe Biden que diera un mensaje «fuerte y útil». Sobre la invasión de Rusia a Ucrania en el discurso sobre el Estado de la Unión que se dará esta noche. En una entrevista exclusiva con CNN y Reuters, desde el búnker en el que se esconde en Kiev, el líder ucraniano, el ex actor dijo: «Es una situación muy peligrosa, no estamos en una película». “Yo no soy una persona destacada, Ucrania lo es”, añadió Zelensky, subrayando que “el mundo no puede perderse algo tan especial”.

Mientras un convoy ruso de vehículos blindados de más de 60 kilómetros atraviesa Kiev, la sala de maternidad termina cerca de la capital en el punto de mira y en medio de Járkov Misiles rusos impactan en el edificio del gobierno regional y se contabilizan al menos 10 muertos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de «crímenes de guerra» y apela a Europa en Entrada de video drama En la sesión plenaria extraordinaria del Parlamento Europeo. “Demostrad que estáis con Ucrania”, dijo el presidente ucraniano, preguntando a los europeos.

CNN informó que La Casa Blanca ha descartado una zona de exclusión aérea en Ucrania Porque se requeriría el uso de la fuerza militar estadounidense para imponerlo.

Ucrania reclamó El exterminio de los combatientes de élite chechenos que planeaban asesinar al presidente Volodymyr Zelensky.. Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, dijo hoy en un discurso televisado que la unidad «que vino a matar a nuestro presidente ha sido eliminada», informó en línea el British Daily Mail.

Si el objetivo declarado de Moscú sigue siendo «la desmilitarización de Ucrania» y «la eliminación del nazismo», proteger a Rusia de la «amenaza militar» de los países occidentales y luego continuar la ofensiva hasta que se logren «todos los objetivos», declara TASS. Hoy es la segunda ronda de conversaciones en la frontera con Bielorrusia A orillas del río Pripyat. Incluso si el Kremlin ha dejado claro que es demasiado pronto para evaluarlos. El ataque de otoño hizo que el presidente Zelensky dijera que esto era obra de un «estado terrorista» que nadie perdonaría ni olvidaría jamás.

«Sabíamos que habría un precio que pagar, pero la tragedia que estamos viviendo es enorme», agregó. Luego acusó a Putin de hablar de objetivos militares mientras seguía matando niños. Para Charles Michel, presidente del Consejo de la Unión Europea, la UE debe estar a la altura de las circunstancias: la ampliación es un tema difícil porque hay opiniones diferentes, pero la cuestión de Kiev es legítima. Ursula von der Leyen habla de un «momento de la verdad» para Europa, porque la democracia y el autoritarismo están en marcha. Pero sobre el terreno, una nueva alarma proviene de un tuit de la Verkhovna Rada, según el cual unidades militares bielorrusas cruzaron la frontera y entraron en la región de Chernihiv. The Daily Beast escribe que Bielorrusia ya ha sido utilizada como base por los rusos, pero si se confirma la noticia, esto significa que la nación se ha convertido en el tercer participante directo en la guerra.

Mientras tanto, en un mensaje de video a la Conferencia de Desarme en Ginebra, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, acusó a Kiev de conspirar para desarrollar su arsenal nuclear, lo que amenaza la seguridad internacional. Según Lavrov, que fue boicoteado por las delegaciones, «es inaceptable para Rusia que algunos países europeos alberguen armas nucleares estadounidenses. Es hora de traerlas a casa». Y aunque hoy Europa está imponiendo sanciones sin precedentes, como explica el comisario de Mercado Interior Thierry Breton, con “la prohibición de Rusia hoy y Sputnik en el mercado de la UE en todos los medios”; El primer ministro británico, Johnson, promete que Occidente está listo para intensificarlo «durante el tiempo que sea necesario». Londres también especula sobre la «expulsión» de Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En Italiadonde como clasificado Se espera que el número de refugiados oscile entre 800 y 900.000Y el En ella información a las habitaciones Presidente de la Junta Directiva mario draghi Reafirma la solidaridad del país con Ucrania, ataca el «plan de venganza de Putin» y el chantaje nuclear y subraya la necesidad de una reacción rápida, firme y unida. Porque frente a una agresión que nos hizo retroceder más de 80 años, Italia no tiene la intención de volverse hacia el otro lado.

El Primer Ministro también explicó que la respuesta se dio en Kiev porque el gobierno elegido democráticamente debe ser capaz de resistir la invasión. Ahora debemos avanzar rápidamente en el camino de la defensa europea común, complementaria a la OTAN. Draghi explica que el gobierno también está trabajando para mitigar el impacto de cualquier problema de suministro de energía. Actualmente no hay señales de un corte de gas. Italia importa alrededor del 95% del gas que consume y más del 40% proviene de Rusia. A corto plazo, incluso un descanso completo no será un problema. Todavía hay 2.500 millones de metros cúbicos de gas almacenados. Pero para diversificar, debemos avanzar con las energías renovables, la regasificación y duplicar el gasoducto TAP. Se necesita un enfoque común de la UE para el almacenamiento de gas.

Ucrania está lista para fortalecer la comunicación con China Y «esperando la mediación de la parte china para alcanzar un alto el fuego». Esto es lo que le dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, a su homólogo chino, Wang Yi, durante su llamada telefónica, en el informe proporcionado por Piceno. Kuleba presentó las condiciones de la primera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia y señaló que «terminar la guerra es una prioridad para la parte ucraniana» y está «abierta a negociar una solución» «positiva y honestamente». A pesar de los contratiempos, la parte ucraniana «permanece tranquila y lista para continuar las negociaciones».

Agencia ANSA El Primer Ministro en la Cámara habla sobre la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania (ANSA)