Ucrania, Rusia y los Estados Unidos de América: Blinkin cancela la reunión de Lavrov

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, canceló su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov., que se suponía que estaría allí el jueves 24 de febrero para discutir la crisis entre Ucrania y Rusia. «Acordé la semana pasada reunirme con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el 24 de febrero para discutir las preocupaciones de nuestro país sobre la seguridad europea. Pero».La reunión se llevará a cabo «solo si Rusia no invade Ucrania».«La invasión ha comenzado y Rusia ha dejado claro su rechazo total a la diplomacia. Ya no tiene sentido seguir reuniéndonos en este punto. He consultado con nuestros aliados y socios. Todos están de acuerdo», explica Blinkin. informarle».

Leer también

Un paso atrás en la jornada, marcado por las sanciones, adoptado por Estados Unidos -según informó el presidente Joe Biden- y la Unión Europea. Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin impuso condiciones a Ucrania.



Biden – El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo: «Rusia pagará un precio muy altoanunciando las sanciones de Washington a Rusia que afectan a los bancos y «a las élites y sus familias».

«Ayer, Vladimir Putin reconoció dos regiones de Ucrania, Donetsk y Luhansk, como estados independientes. En pocas palabras, Rusia anunció que tomaría una gran parte de Ucrania. Putin autorizó al ejército ruso a tomar partido en estas áreas. Hoy, dijo Estas dos regiones se extienden más allá de las dos Reconózcalas, reclaman grandes áreas que actualmente están bajo la autoridad del gobierno ucraniano».

«Este es el comienzo de una invasión rusa de Ucrania. Creemos que Rusia quiere ir más allá y espero estar equivocado. Podría ir hacia Kiev. Comenzaré a imponer sanciones en respuesta, mucho más allá de los pasos que estamos tomando». con nuestros aliados y socios a lo que nos comprometimos en 2014. Si Rusia sigue adelante con su invasión, estamos listos para avanzar con las sanciones. ¿País vecino? Es una clara violación del derecho internacional y requiere una respuesta clara de la comunidad internacional. «

El presidente de Estados Unidos cree que «nada en el largo discurso de Putin» pronunciado ayer «sugiere interés en la búsqueda genuina de un diálogo sobre la seguridad europea. Ha atacado directamente el derecho a existir de Ucrania y amenazado indirectamente los territorios que una vez pertenecieron a Rusia, incluidos países que ahora son democracias y miembros de la OTAN. He decidido reforzar la alianza con los países bálticos. Rusia ha admitido que no retirará su ejército de Bielorrusia, en respuesta ha permitido el traslado de más tropas y equipos ya en «Europa para fortalecer a nuestros aliados en el Báltico: Estonia, Letonia y Lituania. Todos estos son movimientos defensivos de nuestra parte. No queremos luchar contra Rusia, pero defenderemos todos los territorios de la OTAN», continúa. Putin «amenazó abiertamente con la guerra a menos que se cumplieran sus demandas. Rusia es el agresor en este caso».

«Estados Unidos, con sus aliados y socios, sigue dispuesto a ‘encontrar una solución’ con la diplomacia si las intenciones son serias. En última instancia, juzgaremos a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Haga lo que haga Rusia, estamos dispuestos a responder». con unidad, claridad y convicción. No solo defendemos a Ucrania, sino que estamos unidos frente a la agresión de Rusia. Queremos defender unidos nuestra alianza de la OTAN».

ponlo adentro – «Si Ucrania obtiene armas nucleares tácticas, será una amenaza estratégica para Rusia.El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en una conferencia de prensa en Moscú: «Ucrania, en su pasado soviético, tenía habilidades nucleares muy amplias, en términos de reactores, tecnología, conocimiento y especialistas. Será muy fácil obtener armas nucleares en comparación con países que Hay que empezar de cero». Reconocimiento de la anexión de Crimea a Rusia.

Putin dijo que Rusia reconoció la soberanía de las regiones de Donetsk y Lugansk de acuerdo con las fronteras estipuladas «cuando formaban parte de Ucrania». Esto significa que Moscú reconoció mucha más tierra de la que han ocupado las repúblicas populares desde 2014. “Reconocemos su constitución. En las constituciones, las fronteras se establecen dentro de los límites de las regiones de Donetsk y Luhansk, en el momento en que formaban parte de Ucrania, dijo Putin.

El presidente se centró en la posibilidad de una Ucrania con armas nucleares. «No pueden enriquecer uranio. Pero solo se trata de equipos, no es un problema que no puedan resolver. En cuanto a los sistemas de lanzamiento de estas posibles armas nucleares, tienen viejos misiles soviéticos que pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de distancia», dijo Putin. dijo.

«E incluso si Ucrania se equipa con armas nucleares tácticas, sería una amenaza estratégica para Rusia. Eso es lo que consideramos ahora. Una vez que tienes cien kilómetros, luego tienes doscientos, luego tienes doscientos kilómetros 300. Moscú estará en el alcance de un misil nuclear. Es por eso que nos tomamos esto muy en serio».

«No dije que después de esta conferencia de prensa presenciaremos la presencia de fuerzas rusas en las repúblicas» de Donetsk y Luhansk, dijo Putin tras una nueva reunión del Consejo de Seguridad -como es habitual hoy, a puerta cerrada-. “Es imposible predecir los escenarios, depende de la situación sobre el terreno”.

Borel – Los «Las sanciones golpearán duramente a Rusia«Esto es lo que dijo en París el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, sobre las medidas que la UE acordó hoy contra Moscú para reconocer a las repúblicas separatistas del Donbass. Y Borrell repite, las sanciones incluyen, entre otras cosas, la deuda soberana de Rusia a nuestros mercados financieros». medidas que golpearán a la «oligarquía» y a los diputados rusos en la Duma que votaron para reconocer a las dos entidades, entre otras cosas.

Aumentaremos significativamente las sanciones «anti-Rusia», dependiendo del comportamiento de Moscú, ya que todavía hay «muchas preguntas pendientes» sobre los movimientos futuros del Kremlin.

«Obviamente, las sanciones no tienen efectos milagrosos. Son dañinas y cuestan dinero. Creemos que la historia no ha terminado. Las sanciones no son como una luz roja. Están perjudicando económicamente». «Hemos preferido mantener algunas capacidades de disuasión -añade- para responder a las nuevas medidas de Rusia, y tenemos mucho miedo de que las haya. Hay un arsenal, hay que seguir los acontecimientos». “Creemos” que el paquete aprobado representó un “buen equilibrio” entre la necesidad de un “paquete fuerte” y la necesidad de “municiones de respaldo”.