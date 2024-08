Ucrania Rusia, últimas noticias hoy 20 de agosto sobre la guerra de Putin

Helicópteros rusos destruyeron vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región fronteriza de Kursk. Así lo afirmó el Ministerio de Defensa ruso, explicando que los objetivos fueron alcanzados con misiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que sus fuerzas tomaron el control de más de 1.250 kilómetros cuadrados y 92 sitios en la región rusa, a los que entraron el 6 de agosto. En el discurso que pronunció ante los embajadores de Ucrania en Kiev, lo publicó en su página personal.

Las fuerzas rusas capturaron la ciudad de Zalesny (Artyomov en ruso) en la región de Donetsk en Ucrania, dijo el Ministerio de Defensa en Moscú. «Unidades del Grupo Central de Fuerzas Rusas liberaron Artyomov, uno de los principales asentamientos en la región de Dzerzhinsk de la República de Donetsk», escribió el ministerio. La ciudad está situada a menos de 70 kilómetros de Pokrovsk, el centro estratégico hacia el que se dirige el ataque de las fuerzas rusas. Los combates siguen siendo intensos.



L'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk " è solo il risultato e la conseguenza delle azioni illegali di Putin contro il Paese". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso del briefing giornaliero con la stampa. "L'Ucraina sta combattendo contro una guerra brutale di aggressione e ha diritto di difendersi".

Vladimir Putin ha ordinato ai suoi militari di espellere le truppe ucraine dalla regione di Kursk entro il 1° ottobre, ma non di ritirare le forze dalle aree chiave del Donbass, nell'Ucraina orientale: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita una fonte della leadership politico-militare russa. In particolare, il presidente russo ha ordinato alle sue forze di restare nelle città di Pokrovsk e Toretsk, nella regione di Donetsk.

La Russia ha condannato come un atto "distruttivo" l'approvazione da parte del Parlamento ucraino della messa al bando della Chiesa ortodossa ucraina legata al Patriarcato di Mosca. "L'obiettivo qui era quello di distruggere alla radice la vera Ortodossia canonica, e invece di essa introdurre una falsa Chiesa sostitutiva", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, citata dalla Tass.

Le forze russe hanno conquistato un'altra località nella regione ucraina di Donetsk, chiamata New York dagli ucraini e Novgorodskoe dai russi. Lo comunica il ministero della Difesa di Mosca. New York, uno snodo e centro logistico importante, contava non più di 1.500 abitanti la scorsa primavera, ma nel 2016 la popolazione era di oltre 10.000 persone.

L'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk "è solo il risultato e la conseguenza delle azioni illegali di Putin contro l'Ucriana". "L'Ucraina sta combattendo contro una guerra brutale di aggressione e ha diritto di difendersi". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri Peter Stano, nel corso del briefing con la stampa.

Il Parlamento di Kiev ha approvato oggi un disegno di legge che prevede la messa al bando in Ucraina della Chiesa ortodossa, legata al Patriarcato di Mosca e spesso vista come un intermediario dell'influenza del Cremlino: lo hanno annunciato diversi parlamentari. "Decisione storica! Il Parlamento ha approvato una legge che vieta una filiale del Paese aggressore in Ucraina", ha scritto la deputata Iryna Guerachtchenko su Telegram. Secondo un altro deputato, Yaroslav Jelezniak, 265 deputati hanno votato a favore rispetto ad un minimo richiesto di 226.

E' tornato normale dopo il fine settimana, pari a oltre 42 milioni di metri cubi al giorno, il transito del gas russo verso l'Europa attraverso il gasdotto che passa per Sudzha, dove sono in corso i combattimenti tra le forze di Mosca e quelle di Kiev che sono penetrate nella regione di Kursk. Lo ha detto Serghei Kupriyanov, un rappresentante della Gazprom, il gigante statale russo del settore. Dopo la Russia il gasdotto, l'Urengoy-Pomary-Uzhgorod, attraversa l'Ucraina, che continua ad essere pagata da Mosca per i diritti di transito. Infine arriva in in Slovacchia, dove si divide in due tronconi: uno diretto alla Repubblica Ceca, l'altro verso l'Austria. I maggiori acquirenti sono la Slovacchia e l'Austria, oltre all'Ungheria. Nel maggio del 2022 Kiev ha interrotto l'accesso sul suo territorio attraverso un'altra stazione di transito, quella di Sokhranovka, con una capacità di 30 milioni di metri cubi al giorno, citando cause di forza maggiore. Il rappresentante della Gazprom, citato dalle agenzie russe, ha detto che in questi giorni Kiev ha respinto la richiesta di Mosca di aggiunto che gli ucraini di riattivare questo accesso.

Nelle regioni russe di Kursk, Belgorod e Bryansk, non si potranno più usare, almeno per il momento, le app di dating. Questo uno degli inviti rivolti dal ministero dell'Interno ai residenti e ai militari in questi territori di confine con l'Ucraina, nel timore che le forze di Kiev possano penetrare gli account degli utenti per impossessarsi di dati sensibili. "E' vivamente sconsigliato usare servizi di appuntamenti online perché il nemico usa attivamente tali fonti per raccogliere informazioni riservate", avverte il ministero, citato dall'agenzia Interfax. Il dicastero invita inoltre i residenti di queste regioni a non usare videocamere di sicurezza. "Il nemico – si sottolinea in una nota – sta identificando in modo massiccio indirizzi IP nei nostri territori e si connette da remoto a videocamere di sicurezza non protette, riuscendo a vedere tutto, dai cortili privati, alle strade, alle autostrade di importanza strategica". Il ministero dell'Interno di Mosca chiede inoltre ai cittadini di non postare sui social media video realizzati con telecamere poste sui cruscotti delle auto "mentre percorrono strade dove ci sono anche mezzi militari".

Le forze russe hanno colpito un impianto di stoccaggio del petrolio nell'oblast di Ternopil, da dove, secondo Mosca, le forze armate ucraine rifornivano di carburante le truppe al fronte. Un incendio è divampato nell'impianto e le autorita' ucraine hanno invitato la popolazione locale a restare chiusa in casa con le finestre chiuse. Viktor Maslei, capo del Servizio di emergenza statale nell'oblast' di Ternopil, ha affermato che i russi hanno colpito uno dei serbatoi in cui erano immagazzinati carburante e lubrificanti. I vigili del fuoco hanno ricevuto informazioni sull'incendio alle 3 di notte, 90 vigili del fuoco e 20 mezzi antincendio sono stati impegnati per domare le fiamme. L'incendio è stato contenuto alle 06:20 ed è in fase di spegnimento. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente, secondo Maslei.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa almeno cinque missili e 26 droni kamikaze sull'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che tre missili e 25 velivoli senza pilota sono stati abbattuti. I russi hanno lanciato due missili balistici Iskander-M/KN-23 dalla regione di Voronezh, un missile da crociera Iskander-K dalla regione di Bryansk e missili guidati X-59 dallo spazio aereo delle regioni di Kursk e Zaporizhzhia. Le difese aeree ucraine hanno intercettato due missili guidati X-59 e il missile da crociera Iskander-K. I 25 droni sono stati distrutti nelle regioni di Kiev, Dnipro, Mykolaiv, Kherson, Vinnytsia, Khmelnytsky, Kirovohrad, Sumy e Chernihiv.

Gli elicotteri russi hanno distrutto mezzi corazzati delle Forze Armate dell'Ucraina regione di confine del Kursk. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, specificando che gli obiettivi sono stati colpiti con missili.

