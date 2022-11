Ucrania Rusia, últimas noticias de guerra | Kyiv: la guerra puede terminar antes de que se liberen las tierras

De Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro y Paola Caruso, editorial en línea

Boletín del viernes 18 de noviembre en vivo. Papa: Estamos listos para mediar. Más de 10 millones de ucranianos están en la oscuridad. Los ciudadanos de Kyiv se abastecen de alimentos y agua. Rusia anuncia la construcción de fortificaciones en Crimea

10:53 AM – 007GB Rusia se prepara para el avance ucraniano en Crimea

(Lorenzo Cremonesi en Kyiv y Giuseppe Sarcena en Washington) Escalada de guerra desnatada El misil que cayó sobre Polonia el martes por la noche (Dos ciudadanos desarmados fueron asesinados) Reavivó el debate sobre las posibilidades de guerra y las posibilidades de paz. fue el El tema principal del G20 Con American Momentum acaba de terminar en Bali, Indonesia. Casi todos los países, a excepción de China, han condenado la agresión rusa. Pero no todos tienen la misma opinión sobre lo que se avecina en los próximos meses. La comparación gira en torno a algunas preguntas cruciales. Veámoslos. Lee el artículo sobre lo que podría pasar aquí.

El vicecanciller ruso dijo hoy que aún existen posibilidades de canjear a Viktor Bout, quien cumple condena en una cárcel estadounidense por contrabando de armas, por un ciudadano estadounidense. serguéi ryabkov. Espero, dijo, que esta perspectiva no sólo siga siendo posible, sino que se fortalezca y llegue el momento en que esta perspectiva se convierta en un acuerdo concreto. Él la lleva de vuelta allí impuesto Bot, conocido como el Death Dealer, es un ciudadano ruso que fue condenado a 25 años de prisión por un tribunal estadounidense por intentar vender armas a las FARC.

08:57 am – Moscú: Esperamos intercambiar prisioneros estadounidenses por Viktor Bout

La paz en Ucrania es posible. Sin embargo, todos deben comprometerse a desarmar corazones. Todos debemos estar en paz. Un deseo de paz, no solo un armisticio, solo podría conducir al rearme, dice el Papa Francisco en una entrevista con The Guardian. el presiona En la víspera de su visita a Asti. Luego, el Papa afirmó la disposición del Vaticano a hacer todo lo que esté a su alcance para mediar y poner fin al conflicto en Ucrania.

06:58 am – Macron a APEC: Esta guerra también es asunto tuyo

06:45 am – Villa en Versilia de Tinkoff robada por oligarca enemigo de Putin

06:25 am – Kyiv: nivel terrible de tortura en Kherson

06:10 – Soldado ruso huye a España, Ucrania es un criminal de guerra

Aterrizó hace dos días en Madrid y ahora, después de solicitar asilo, dice que está listo para testificar contra la guerra criminal de Moscú en Ucrania: historia reportada por The Guardian Nikita Zhiprin, un soldado ruso de 27 años que supuestamente formaba parte de una brigada acusada de crímenes de guerra en Buca y Andreivka. Y Chyprin confirmó, según el diario británico, que no disparé ni un solo tiro. El soldado, que afirma haberse pronunciado en contra de la invasión rusa desde el primer día, supuestamente desertó en junio, logró regresar a Rusia y luego huyó de allí. Ahora, Chyprin, quien se unió al ejército ruso en 2021 y afirma que fue engañado para luchar en Ucrania, dice que está listo para testificar ante un tribunal internacional: No tengo nada que ocultar.