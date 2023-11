Ucrania Rusia noticias sobre la guerra hoy | Zelensky: “Prepárense para los ataques rusos a la infraestructura en invierno”

• The Washington Post: “Un coronel ucraniano coordinó la operación de sabotaje de Nord Stream”.

• Lituania envía lanzadores de misiles NASAMS a Kiev. Zelenski, gracias.

• Kiev: “La guerra ha llegado a un punto sin retorno”.

• Unión Europea: “Pronto habrá nuevas sanciones contra Moscú y las discusiones están en curso”.

13:00 horas: “Putin está abierto al diálogo con Occidente si ello conduce a resultados”.

Putin «nunca descarta» establecer contactos con líderes occidentales, pero deben ser «contactos eficaces» que conduzcan a resultados. Así lo afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tras las declaraciones transmitidas ayer por el canciller alemán Olaf Scholz sobre la «necesidad» de continuar las conversaciones con el presidente ruso. «El presidente nunca descarta los contactos, porque siempre ha dicho que está abierto a diversas conversaciones, especialmente en la cumbre», confirmó Peskov, citado por TASS. Pero el Presidente siempre ha sido y seguirá siendo partidario de una comunicación orientada a resultados, no de conversaciones por hablar. En una entrevista con el periódico Heilbronner Steemi, Schulz afirmó que «hoy, ante esta situación, es necesario hablar» con Putin. La Canciller añadió: «Lo he hecho en el pasado y lo volveré a hacer en el futuro», señalando que para iniciar negociaciones entre Ucrania y Rusia, «la retirada de las fuerzas (rusas) es necesaria y esto es lo que ( Putin) quiere.» «Está claro que no está dispuesto a hacer nada».

12.43 – El Kremlin: “Seguimos las noticias sobre Nord Stream y quien sepa, que revele los nombres”.

Moscú estudia informes que indican la participación de Ucrania en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022, y exige a quienes investigan este «acto terrorista» que revelen «los nombres de los autores, ejecutores, coordinadores y creadores». El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo estas declaraciones hoy después de que el Washington Post identificara el sábado al coronel retirado ucraniano Roman Chervinsky como el «coordinador» del ataque, subrayando que no actuó solo. «Las huellas ucranianas de este ataque terrorista son cada vez más evidentes en diversos tipos de noticias, en las investigaciones y en los medios de comunicación», señaló Peskov, citado por Interfax. Por otro lado, el portavoz del Kremlin calificó de «inquietante» la hipótesis de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no tuviera conocimiento de la operación. «Esto se aplica no sólo a nosotros, sino también al Occidente colectivo, porque si el régimen de Kiev ya no controla la situación interna, esto es preocupante y debe tenerse en cuenta», dijo Peskov.

¿Qué pasó con los milicianos de Wagner?

(Marta Serafini) Qué pasó con las Milicias Wagner, la compañía mercenaria más poderosa y poderosa del mundo. Según la inteligencia británica, tras la muerte de su líder Yevgeny Prigozhin, que murió en un ataque junto con su adjunto Oktin, muchos de ellos se unieron a la Guardia Nacional Rusa, Rosgvardiya. Aquí está el texto completo del artículo.

12.13 – Ucrania, 4 jóvenes tenistas refugiados se entrenarán en Turín

Y en Turín, ciudad que acoge actualmente a los ocho mejores tenistas del mundo con motivo de las Finales ATP, el tenis también se celebra de otra manera, ya que la ciudad acoge a cuatro jóvenes tenistas ucranianos con sus madres en el ciudad durante diez meses para que puedan continuar su formación de alto nivel, que se detuvo a causa de la guerra. Se trata de Maria Sydelnik 2008, Polina Kuznetsova, Veronika Pavlenko y Anna Adelina Nikiforuk 2009. El proyecto, promovido por la I Fundación de Tenis para Niños Ucranianos, fue presentado hoy en la región de Piamonte. Los ocho refugiados ucranianos, cuatro niñas y cuatro madres, serán acogidos íntegramente. Los atletas, que continuarán estudiando con una pista dedicada a la distancia, se entrenarán en el Estadio Deportivo Circolo della Stampa, bajo la supervisión de Gipo Arpino, entrenador de Lorenzo Sonego e Ivan Ljubicic, número 3 del mundo en 2006 y último entrenador de Roger Federer. “Este – dijo Ljubicic, dirigiéndose a las ocho mujeres ucranianas sentadas en la primera fila y vestidas con el uniforme de la fundación – es un proyecto maravilloso, basado en un país, Italia, y en una ciudad, Turín, que es verdaderamente hospitalaria y me brindó una Un regalo que me cambió la vida cuando me permitió, cuando tenía trece años, dejar mi patria devastada por la guerra, Serbia, para convertirme en un héroe. Y añadió: «Su historia me recuerda mucho a la mía. También encontré refugio aquí hace treinta años, después de vivir seis meses en un campo de refugiados en Croacia». Y desde entonces nunca me he rendido. Estoy feliz de poder contribuir a tu crecimiento. Así que mis padres no estaban conmigo y vuestras madres estaban cerca de mí. Disfrutarás de un momento increíble de tu vida con ellos». «La historia nos ha enseñado cómo el deporte puede ser un motor de cohesión, solidaridad y paz», afirmó Chiara Cochino, consejera infantil de la región de Piamonte. «El hecho de que estos Las niñas están aquí para nutrir sus talentos y sueños en un momento tan trágico para su país. Es importante el poderoso valor de la esperanza. Entre los certificados del proyecto, presente en la región, se encuentran también los campeones italianos Lorenzo Sonego (47 ATP) y Elisabetta Cocchiaritto (35 WTA). READ Soldados detrás, desbloquea cartas y arandelas como premio - Corriere.it

11.09 – Kiev: “24 ataques rusos fueron repelidos en 24 horas en Donetsk”.

Las Fuerzas de Defensa de Ucrania repelieron 24 ataques rusos en las últimas 24 horas en el sector Marinka del Óblast de Donetsk, dijo el Estado Mayor en su actualización matutina en Facebook, informó Ukinform. «En dirección a Marinka, nuestros defensores repelieron 24 ataques de invasores en los distritos de Marinka y Novomikhylivka de la región de Donetsk», se afirma en el informe. Según el Estado Mayor, durante el último día se registraron 69 enfrentamientos. Las fuerzas de ocupación rusas lanzaron 7 ataques con misiles y 34 ataques aéreos, y llevaron a cabo 59 incursiones con múltiples sistemas de lanzamiento de misiles contra posiciones de las fuerzas ucranianas y zonas pobladas. Se registraron daños a edificios residenciales y otras infraestructuras civiles y se informó de víctimas civiles. Instalaciones civiles en la ciudad de Kharkiv fueron objeto de ataques con misiles.

11.08 – Kremlin: “La conversación telefónica entre Putin y Erdogan no está ahora en la agenda”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó hoy, citando a RIA Novosti, que una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no está actualmente en la agenda del presidente ruso, Vladimir Putin, pero que dichos contactos podrían acordarse «en unas pocas horas». Una fuente de la oficina de Erdogan dijo a la agencia rusa que el presidente turco reanudará esta semana la «diplomacia telefónica» con los líderes mundiales sobre cuestiones relacionadas con la Franja de Gaza, y no descarta hablar con Putin. «No, esa conversación aún no está en la agenda del presidente», comentó Peskov. “Pero las conversaciones al más alto nivel entre nosotros y la parte turca se llevarán a cabo literalmente en unas pocas horas, por lo que no se esperan problemas sobre este tema. El orden del día de estas conversaciones es siempre amplio, lo que se debe a la gran variedad de acontecimientos en nuestras relaciones bilaterales, dijo Peskov a los periodistas.

08.55 am – TASS: “Las fuerzas rusas controlan posiciones en la orilla oriental del río Dniéper”. Luego se retira la agencia.

Misterio sobre el reagrupamiento de las fuerzas rusas al este del río Dniéper. La agencia de noticias rusa TASS inicialmente refutó la información de que los soldados de Putin habían tomado el control de posiciones en el Frente Oriental, pero luego se retractó de la historia.

Conclusión del viaje de Putin a Kazajstán: el (nuevo) papel del país se considera "el patio trasero de los rusos"

Kiev – El viaje de Vladimir Putin a Kazajstán ha finalizado. El Presidente ruso fue recibido hoy al amanecer en la pista del aeropuerto de Astaná por el Presidente Kassym-Jomart Tokayev. En el centro de las discusiones sobre las relaciones comerciales entre los dos países. Son más duras que las sanciones impuestas a Rusia en otros lugaresAsí como sobre nuevos acuerdos en materia energética, aduanera y laboral. Pero la visita -el tercer viaje internacional de Putin desde que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en su contra- se produjo pocos días después de que el presidente francés Emmanuel Macron fuera recibido en el país. Por eso es un error considerar a Kazajstán como el patio trasero de los rusos. En los últimos meses, los líderes occidentales han realizado varios viajes a Asia Central, rápidamente mostrando interés en una región que han descuidado durante años. Sin embargo, a diferencia de muchos países que se consideraban cercanos a Rusia antes de la invasión de Ucrania, Kazajstán ha logrado mantener una política exterior fuerte e independiente, con Tokayev distanciándose públicamente de aceptar la idea rusa de cambiar las fronteras por la fuerza. Tokayev también habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en 2023, quien agradeció al presidente kazajo por brindar ayuda humanitaria al país. Situaciones que también se revelan a través de divertidos detalles. El discurso de apertura de Tokayev se pronunció en idioma kazajo, lo que sorprendió a la delegación rusa, que durante décadas se había acostumbrado a ser recibida en ruso, el idioma oficial del país. Por eso, algunos observadores vieron el espectáculo de los delegados luchando por encontrar y ponerse auriculares de traducción simultánea como una nueva realidad para las relaciones entre Rusia y Kazajstán, una en la que Kazajistán decide.

08:00 – Zelensky: “Prepárense para ataques a infraestructura en invierno”