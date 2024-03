Ucrania Rusia noticias sobre la guerra hoy | Drone sobre San Petersburgo. Ataque ruso en Odessa: al menos dos víctimas

a Lorenzo Cremonesi, reportero en línea y redacción

Noticias de la guerra en Ucrania el sábado 2 de marzo en directo. Entre los heridos en Odessa también se encontraba un niño de tres años, que fue trasladado al hospital con heridas en la pierna.

Irán ha adoptado sistemáticamente una posición neutral respecto del conflicto y esta posición de principios no ha cambiado. Además, Irán ha apoyado constantemente la paz y el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania, añadió Iravani, citado por la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán. El embajador también rechazó las mismas acusaciones formuladas por representantes de Estonia, Letonia y Lituania ante Naciones Unidas.

Después de un ataque con drones rusos durante la noche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania necesita que los socios de Kiev proporcionen más sistemas de defensa aérea. El líder ucraniano hizo un llamamiento en Facebook y publicó un vídeo que muestra las consecuencias del ataque con aviones no tripulados Shahed a un edificio de apartamentos en Odessa, informó el periódico Ukrinform. Ataque nocturno con testigos: Kharkiv, Odessa, ciudad de la región de Sumy. Uno de los drones enemigos impactó en un edificio residencial en Odessa. 18 apartamentos fueron destruidos. «Hasta ahora dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas, entre ellas un niño. Mi más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas», escribió Zelensky. Necesitamos aumentar la defensa aérea de nuestros socios. Añadió que debemos fortalecer el escudo aéreo ucraniano para proteger a nuestro pueblo del terrorismo ruso. Más sistemas de defensa aérea, más misiles de defensa aérea: esto es lo que salva vidas humanas.

Los medios ucranianos informaron que el ejército ruso atacó un edificio de nueve pisos en Odessa con drones y lo destruyó. Al menos dos personas han muerto, pero se teme que pueda haber más víctimas, ya que todavía puede haber personas bajo los escombros. El ministro del Interior ucraniano, Ihor Kilimnik, dijo en la aplicación Telegram que siete personas resultaron heridas, entre ellas un niño. Otras siete personas están desaparecidas. La agencia ucraniana UNIAN también informó sobre ataques con aviones no tripulados en Járkov.

08.36 am – Kiev: 960 soldados rusos han muerto en las últimas 24 horas

07.38 – Ucrania: un dron apuntó a un edificio en San Petersburgo, sin causar daños

En San Petersburgo, un dron se estrelló contra un edificio de apartamentos y provocó daños. Fontanka lo informó citando una de sus fuentes y publicando fotografías. No hubo víctimas. Poco después, el gobernador de San Petersburgo, en su canal de Telegram, habló del incidente sin mencionar el dron. No hay víctimas. Las ventanas de cristal de los balcones de ambas casas resultaron parcialmente dañadas. Alexander Beglov añadió en su canal de Telegram que los residentes de los apartamentos dañados fueron evacuados. El gobernador no precisó el tipo de accidente ocurrido. Según Fontanka, el dron se estrelló poco después de las 7:00 hora local en un edificio de cinco pisos en el distrito de Krasnogvardeisky.