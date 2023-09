Ucrania Rusia, Noticias sobre la guerra actual: Ministro de Asuntos Exteriores chino en Rusia

Bakhmuth, Andreevka y ahora también Kleshchievka. Tras días de confirmaciones y desmentidos, Ucrania anuncia la recuperación de los territorios de Donetsk y obliga a Moscú a avanzar en el frente oriental. Según Kiev, habrá 52.000 soldados desplegados por el Kremlin a lo largo de esta carretera, además de 274 tanques, vehículos blindados y misiles: un auténtico ejército dentro de otro ejército si tenemos en cuenta que en total habrá unos 150.000 rusos en Donbass. .

Incluso en el frente sur, las cosas no parecen ir bien para Rusia. Después de que Kiev superó las líneas del frente en dirección sur, el ejército ucraniano informó que Moscú había fortalecido sus filas concentrando fuerzas en la ciudad de Tokmak y convirtiéndola efectivamente «en la segunda línea principal de defensa». El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeció con orgullo a sus soldados por sus éxitos. Sin embargo, los éxitos no deben llevar a la necedad. Para el jefe del Estado Mayor estadounidense, general Mark Milley, el contraataque ucraniano «no ha fracasado», pero el camino hacia la victoria final de Kiev en el conflicto es todavía largo.

Por la tarde se escucharon explosiones en la península ocupada de Crimea, cerca de Cabo Violento, en Sebastopol. Se informó de otra fortaleza en Tokmak, una ciudad ubicada en la región ucraniana de Zaporizhia controlada por Rusia.

para saber mas

Antecedentes – por Jacopo Iacoboni – Recuerdos de Cirillo, «el arquitecto de Putin»: «Acompañé al padre Tikhon al Vaticano para hablar con Ravasi y el Papa. Las reliquias de San Nicolás de Bari llegan a Moscú gracias al Papa Francisco»

Informe – de Francesco Semprini – Orechev es una ciudad fantasma

¿Lo que pasó ayer?



READ Guerra Ucrania-Rusia, noticias de hoy:

Kiev destituyó a seis viceministros de Defensa, entre ellos Hanna Maliar. Tras la dimisión del ex ministro Oleksiy Reznikov Roma. El gobierno ucraniano destituyó a seis viceministros de Defensa, entre ellos Hanna Malyar, secretaria de Estado del Ministerio de Defensa. Así lo anunció en un telegrama el jefe del Gabinete de Ministros, Oleg Nemchinov. La decisión se produce tras la dimisión del ex ministro de Defensa Oleksiy Reznikov. China: Wang visita Moscú para profundizar la seguridad estratégica Beijing. La misión del ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a Rusia, desde hoy hasta el jueves 21 de septiembre, tiene como objetivo «reforzar las relaciones bilaterales y profundizar el diálogo en el ámbito de la seguridad estratégica». La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, afirmó en la conferencia de prensa diaria que Beijing y Moscú «mantienen una estrecha comunicación sobre cuestiones de interés común, y la visita de Wang Yi es un evento de rutina, planificado en el marco de la implementación del mecanismo de consulta sobre cuestiones estratégicas». Cuestiones de seguridad entre los dos países». Mao concluyó que las dos partes están avanzando hacia «implementar el consenso alcanzado por los líderes de los dos países, así como fortalecer las relaciones bilaterales, profundizar el intercambio de opiniones sobre cuestiones relacionadas con la seguridad estratégica y realizar comunicaciones en profundidad sobre temas importantes”. Kiev: esta noche un número sin precedentes de aviones rusos. Decenas de drones y aviones tácticos READ Kyiv, 10 muertos en el atentado de Kherson - el mundo Rusia desplegó una cantidad sin precedentes de aviones en un ataque nocturno contra Ucrania. Así lo afirmó el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuriy Ignat, informó el periódico Ukrinska Pravda. “Había una cantidad de aviones sin precedentes: decenas de aviones. Eran una presencia inusual en el espacio aéreo durante la noche. «Eran drones y aviones tácticos». Kiev: 18 drones rusos y 17 misiles fueron derribados durante la noche Roma. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania derribaron esta noche 18 drones y 17 misiles disparados por las fuerzas rusas sobre Ucrania. Así lo afirmó la Fuerza Aérea de Kiev en una actualización en Telegram. “En la noche del 18 de septiembre de 2023, el enemigo atacó Ucrania con drones de ataque Shahed-136/131 y misiles de crucero aerotransportados Kh-101/Kh-555/Kh-55”, decía el mensaje. “En total se registraron 24 drones en dirección a las regiones de Mykolaiv y Odessa. La defensa aérea destruyó 18 drones». Además, «se registró el lanzamiento de 17 misiles de crucero Kh-101/Kh-555/Kh-55. Los 17 aviones fueron destruidos por la Fuerza Aérea y sus activos en las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava y Khmelnitsky. .” Kiev: Dos muertos en los ataques rusos a Kherson anoche Roma. Dos personas murieron tras los ataques rusos a la región ucraniana de Kherson durante la noche. Así lo afirmó el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin, en un mensaje telegrama transmitido por Ukrinform. “Tras un ataque en Jersón, murió un hombre de 72 años. El mensaje indicó que otra persona resultó herida y rescatada en el lugar. “Una casa privada en Kizomis fue bombardeada. Una anciana murió instantáneamente a causa de sus heridas. Un hombre de 60 años fue trasladado al hospital en estado moderado. Olhivka también fue atacada. Una mujer de 63 años resultó herida. Fue internada en el hospital». READ La policía lo mata durante la persecución. Un ataque ruso a gran escala contra Odessa durante la noche, con misiles y drones lanzados contra infraestructura civil Las fuerzas rusas lanzaron esta noche un «ataque a gran escala» contra infraestructura civil en la región ucraniana de Odessa. Así lo informó el Estado Mayor de Kiev en una actualización en Facebook. “Desde el comienzo del día, los ocupantes rusos lanzaron un ataque aéreo a gran escala utilizando misiles de crucero y drones contra infraestructura civil en Odessa. «Actualmente se está aclarando la información sobre las consecuencias de este ataque terrorista», escribió el Estado Mayor. El coronel ruso Kondrashkin, comandante de campo, muere durante las masacres de Mariupol Varios canales de telégrafos rusos anuncian el asesinato del coronel Andrei Kondrashkin, una figura importante de la jerarquía rusa, comandante de la 31ª Brigada de Asalto Aéreo rusa y también comandante de campo en Mariupol (en las masacres de Mariupol). Budanov: Al contrario de lo que él dice, Rusia no tiene reservas estratégicas Las fuerzas ucranianas podrían tener tiempo de cortar el corredor ruso hacia la Crimea ocupada antes del comienzo del invierno, dijo el jefe del GUR, Budanov, a The Economist. «Al contrario de lo que afirma, Rusia no tiene ninguna reserva estratégica». El Ministro de Asuntos Exteriores chino visita Rusia y se reúne con Lavrov Está previsto que el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, visite Rusia desde hoy hasta el 21 de septiembre. Así lo anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores en un memorando. En su viaje a Rusia, Wang Yi se reunirá con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para discutir «una serie de cuestiones de cooperación bilateral», incluido un «intercambio detallado de opiniones sobre cuestiones relacionadas con la resolución» del conflicto en Ucrania.

` element, to then insert any markup needed for pagination, for example the page number, a link to the next and previous page. -->