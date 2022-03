Ucrania – Rusia, noticias de la guerra de hoy: «Las bombas en el hospital son un crimen de guerra». Hoy, Lavrov-Kuliba se encuentran en Antalya

para Lorenzo Cremonese, Andrea Nicastro, Marco Imarisio, Marta Serafini, editor en línea

Últimas noticias en tiempo real: el mundo condena el ataque al Hospital Infantil de Mariupol. UNICEF habla de un millón de niños fugitivos. Hoy se reúnen los Ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia

4.29 am – EE. UU., primera aprobación del Congreso de $ 14 mil millones para Ucrania La primera luz verde del Congreso de los EE. UU. para un paquete de ayuda por un total de casi $ 14 mil millones para Ucrania. La Cámara aprobó el presupuesto con un total de casi $1,5 billones para gastar hasta septiembre, menos de 48 horas antes de la fecha límite. Ahora el Senado debe aprobar el gasto.

2.36 a.m.: Sony detiene el envío de PlayStation a Rusia El gigante japonés de la electrónica Sony ha anunciado que ha detenido todos los envíos de consolas PlayStation y videojuegos a Rusia, uniéndose a una lista cada vez mayor de empresas que rompieron los lazos con Rusia después de la operación militar lanzada desde Moscú en Ucrania. Sony también donó $2 millones a ACNUR y Save the Children para apoyar a las víctimas de la guerra.

2:00 AM – Fuentes estadounidenses: entre 5 y 6 mil soldados rusos murieron y unos 15 mil resultaron heridos Entre 5.000 y 6.000 soldados rusos murieron en acción en las dos primeras semanas del conflicto en Ucrania. Así lo afirmó una fuente estadounidense, que fue reportada por CBS. Según el funcionario estadounidense, el número de heridos en el ejército de Moscú oscila entre 15 mil y 18 mil. La fuente describió las pérdidas como «muy, muy grandes».

13:55 – EE. UU.: «Consecuencias de ensueño si China no respeta las sanciones impuestas a Rusia».



“Cualquier país que no se adhiera a las restricciones estadounidenses sobre las exportaciones a Rusia pagará un alto precio, incluida China”. La secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, dijo en CNN que la administración Biden está preparada, por ejemplo, para cortar a China los suministros y programas estadounidenses o europeos necesarios para producir semiconductores. “Enjuiciaremos a cualquier empresa, donde sea que esté, en China o en cualquier otro lugar, que viole las reglas. Así que esperamos que China no viole las reglas y, si lo hace, habrá consecuencias”, dijo.