Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Zelensky, «Putin ya ha perdido, no importa qué armas use».

Zelensky, Rusia ya ha perdido sin importar las armas que uses

“No importa qué armas encuentres, ya están perdidas”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su discurso de anoche, subrayando que ningún arma podría ayudar a Rusia a ganar la guerra.

«Los ucranianos saben por lo que están luchando. Ahora más y más ciudadanos rusos se dan cuenta de que tienen que morir solo porque una persona no quiere detener la guerra», dijo.

Y luego: “Incluso si ustedes (los ocupantes) todavía encuentran algunas otras armas en algún lugar del mundo, como los aviones iraníes Shahed (los vehículos aéreos no tripulados Shahed-136 utilizados recientemente por las fuerzas rusas, ed.) que utilizan para bombardear nuestras ciudades…

No te ayudará de todos modos. Ya he perdido».