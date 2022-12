Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Violentos ataques rusos en Donbass

American 007: La guerra en Ucrania se ralentiza, pero la resistencia de Kyiv persiste

Los combates en Ucrania se están desacelerando y es probable que continúen en los próximos meses de invierno. Sin embargo, no hay evidencia de debilitamiento resistencia de las tropas de Kyiv: dijo la directora de inteligencia de EE. UU., Avril Haines, en un foro de defensa en California, según informó The Guardian.

Haines dijo que ambas partes buscarán «reabastecerse y reabastecerse» para cualquier contraataque en la primavera, mientras que Rusia perdió más de la mitad del territorio que había capturado. Haines señaló que la mayoría de los enfrentamientos se están produciendo en las regiones de Bakhmut y Donetsk, en el este de Ucrania, y que los combates se han ralentizado tras la retirada de las fuerzas rusas de la región occidental de Kherson el mes pasado. Señaló que “ya estamos asistiendo a una especie de disminución del ritmo del conflicto, y esperamos que este resultado sea en los próximos meses”.

«Los ejércitos ucraniano y ruso se prepararán para un contraataque después del invierno. Pero en realidad tenemos algunas dudas sobre si los rusos están listos para hacer eso o no», dijo, pero enfatizó que la inteligencia estadounidense cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, no lo hace. tenemos la imagen completa, en este punto.De cuán desmoralizado estaba su ejército, «Vemos escasez de municiones, problemas de suministro, logística, todo tipo de preocupaciones con las que los rusos están lidiando».