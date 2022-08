Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Putin promete suministros militares a los aliados

Shoujo: «No usaremos armas nucleares para lograr objetivos»

Rusia no necesita usar armas nucleares en Ucrania para lograr sus objetivos. Así lo confirmó el Ministro de Defensa, serge shoigu, hablando en la Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú. «Desde un punto de vista militar, no es necesario usar armas nucleares en Ucrania para lograr los objetivos establecidos; el objetivo principal de las armas nucleares rusas es prevenir un ataque nuclear», dijo Shogo. Refiriéndose al Tratado New Start, el ministro señaló que “el acuerdo permanece vigente hasta 2026”, destacando que “las obligaciones de la parte rusa se han cumplido” ya que “los niveles declarados de petroleros y ojivas se han mantenido dentro de los límites establecidos .”