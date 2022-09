Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Putin anuncia la movilización parcial de Rusia.

Putin a Rusia: «Movilización parcial… Occidente quiere destruirnos»

La agencia de noticias TASS informó que el presidente Putin anunció la movilización parcial de Rusia. «El decreto ha sido firmado. Se trata de defender nuestras tierras, nuestro país -dijo el presidente en el esperado discurso que fue aplazado anoche-. Occidente nos quiere destruir. Occidente se ha convertido en carne de cañón para los «Pueblo ucraniano. Nuestro objetivo es liberar el Donbass, que ahora está casi completamente liberado. Occidente no quiere la paz entre Rusia y Ucrania». «Le he dado un mandato al gobierno para que brinde estatus legal a los voluntarios que luchan en Donbass. La mayoría de las personas en esa región histórica de Ucrania no quieren permanecer bajo el yugo de los neonazis. Para lograr esto (la liberación de Donbass ) una operación militar especial es la solución inevitable. El objetivo permanece inalterable. En cuanto a que la propuesta de referéndum se pase a Rusia (en cuatro regiones distribuidas entre Donbass y el sur de Ucrania), apoyamos a esos pueblos. Rusia hará todo lo que esté en su mano. para asegurar que el referéndum».