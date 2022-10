Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Kyiv, racionamiento de electricidad. Posible corte de energía

Zelensky: «Reducir el consumo de electricidad»

El presidente dijo que Ucrania ha sufrido más daños en su infraestructura energética Volodymyr Zelensky En su discurso de video nocturno habitual, pide a los residentes que reduzcan su consumo de electricidad. “Ciertamente haremos todo lo que esté a nuestro alcance para restaurar las energías naturales de nuestro país, pero llevará tiempo”, dijo el presidente ucraniano, quien llamó a todos a prestar atención al consumo a partir de hoy a las 7 a.m. hora local (6 a.m. en Italia). “Por favor, no enciendan aparatos innecesarios y reduzcan el consumo eléctrico en aquellos aparatos que demandan mucha energía”, pidió Zelensky, quien subrayó que hoy “será muy importante que el consumo sea consciente”.