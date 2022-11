Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Combatientes de Bielorrusia, en alerta aérea en toda Ucrania

“No nos olvidemos de nadie, no dejaremos a nadie atrás”, enfatizó el mandatario. Zelenskiprometiendo que después de Kherson, Donbass y Crimea también serán liberados. Él vuela Mientras tanto, nombró a la ciudad de Geneshesk como capital administrativa temporal de la región de Kherson, que, como afirmó el Kremlin, todavía se considera «territorio ruso» a pesar de la retirada. Mientras que el ex presidente Dmitri Medvédev Amenaza: «Seguiremos restaurando las tierras rusas. Por razones obvias, todavía no hemos utilizado todo nuestro arsenal de armas potenciales de destrucción», pero «todo tiene su tiempo».

Mientras tanto, esta mañana se anunció una alerta aérea en toda Ucrania tras la información sobre el despegue de un MiG-31K desde territorio bielorruso, capaz de transportar misiles Kinzal y otros cazas. UNIAN lo escribe. Se pidió a los ciudadanos acudir de inmediato a los refugios y permanecer a salvo hasta que finalice la alerta.

a mi ZaporiyiaEn la región sureste de Ucrania, donde se encuentra la planta de energía nuclear más grande de Europa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evacuaron a los residentes de la región de Shevchenkiv después de un ataque con misiles rusos. El área fue alcanzada por una bomba de racimo Iskander-K. La policía dijo: «Elementos explosivos están esparcidos por toda la zona residencial. Debido a que este tipo de municiones pueden explotar en cualquier momento, se ha llevado a cabo una evacuación temporal de los residentes. El desminado continúa». La policía lo citó.

Dos mujeres resultaron heridas en el bombardeo de la noche en nikópol, una ciudad en el río Dnieper en la región de Dnipropetrovsk, no lejos de Zaporizhia. Unos cuarenta edificios residenciales privados resultaron dañados, así como decenas de edificios comerciales e infraestructura energética. Valentin Reznichenko, jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, fue citado por los medios ucranianos diciendo que las bombas también alcanzaron la cercana región de Marjanets.

Jefe de la administración regional de JersonYaroslav Yanushevich, al mismo tiempo sobre la introducción Toque de queda de 5 pm a 8 am En la ciudad liberada por las fuerzas armadas rusas. Se explica la decisión tomada para «garantizar la seguridad de su vida».

