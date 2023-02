Ucrania Rusia, las últimas noticias de la guerra, en directo | Medios estadounidenses: Washington se está preparando para enviar misiles de largo alcance a Kyiv, y esta será la primera vez

a Andrea Nicastro, en Kyiv, para ReDizione Online

• La guerra en Ucrania ha llegado al día 343. • Kyiv Y Grupo Wagner competir por el control Blahodatny (Donetsk). • Vértice confirmado Ucrania y la Unión Europea Viernes en Kyiv. Zelensky: Oportunidades de integración. •Wall Street Journal: Moscú impulsa el comercio con Pekín para hacer frente a las sanciones. • Biden: No enviaremos F16 a Kyiv. •la Satélites italianos Quienes ayudan a Kyiv a seguir los movimientos de los rusos.

05:15 – Netanyahu: Posible suministro de armas de Israel a Kyiv

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que estaba considerando la posibilidad de brindar ayuda militar a Ucrania y que estaba listo para mediar, luego de los llamados de Estados Unidos para una participación más activa. Netanyahu no hizo compromisos específicos con Ucrania, e Israel mantiene contactos con Rusia, que controla los cielos de la vecina Siria. En una entrevista con CNN, se le preguntó a Netanyahu si su país podría ofrecer asistencia a Ucrania, por ejemplo, con Iron Dome, la tecnología respaldada por Estados Unidos que protege a Israel de los ataques aéreos. Ciertamente lo creo, respondió el primer ministro israelí, quien confirmó la transferencia de una escolta de artillería estadounidense, que estaba en Israel, y describió las operaciones del estado judío contra Irán como parte de un esfuerzo similar. Dijo que Estados Unidos acababa de tomar una gran cantidad de municiones israelíes y las entregó a Ucrania. Y, francamente, Israel también está actuando de maneras que no incluiré aquí contra la producción iraní de armas que se utilizan contra Ucrania. Netanyahu también dijo que se le pidió que mediara informalmente después de la invasión rusa de Ucrania en febrero, pero no cumplió porque estaba en la oposición en ese momento. Agregó que estaba listo para mediar si las dos partes y Estados Unidos se lo pedían. Llevo lo suficiente como para saber que tiene que haber el momento adecuado y las circunstancias adecuadas. Y si aparecen, dijo, definitivamente los consideraré.