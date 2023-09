Ucrania Rusia, la carta de Putin a Zelensky: “Si quiere hablar…”

Si Ucrania quiere hablar con Rusia para detener la guerra, Kiev debe enviar una señal que Moscú aún no ha recibido.. Éste es el mensaje enviado por el presidente ruso, Vladimir Putin, desde Sochi, donde se reunió con su colega bielorruso, Alexander Lukashenko. El dúo lanzó una serie de metáforas sobre el baile y Ucrania después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, dijera que «se necesita un tango de dos personas» para iniciar las negociaciones.

Putin ha respondido ahora, citando una danza tradicional ucraniana: «El tango es una danza hermosa, pero los ucranianos no deben olvidar cómo bailar el gobak. De lo contrario, bailarán con la música de otras personas», dijo, citando una danza tradicional ucraniana. Reiteró que estaba abierto al diálogo con Kiev, pero no hubo ninguna señal de la otra parte.

La agencia de noticias TASS citó a Putin diciendo: «Los estadounidenses no saben bailar el tango», acusando a Washington de querer «resolver todos los problemas desde una posición de fuerza», mediante sanciones y amenazas de usar la fuerza. Volvió a decir: «Quieren enseñar los pasos a otros, pero ellos mismos no los conocen y no quieren aprenderlos».

«Ya he dicho que nunca nos negamos a hablar.. Si la otra parte está disponible, dígalo públicamente… No se ha oído nada de la otra parte», afirmó Putin. Por su parte, Lukashenko repitió la historia rusa de que Estados Unidos no permitió a Kiev negociar. «El baile ha comenzado «, dijo, refiriéndose a las conversaciones que tuvieron lugar en Bielorrusia inmediatamente después de la invasión, pero luego Estados Unidos «dio instrucciones» al presidente ucraniano Zelensky e «impidió cualquier conversación».

Mientras tanto, Putin dijo que las municiones de racimo «están siendo utilizadas lo más ampliamente posible» por el ejército ucraniano. El número uno del Kremlin señaló que Washington considera que el uso de tales municiones es un delito, pero al mismo tiempo «no duda en hacerlo, y este es el principal problema en las relaciones internacionales de hoy».

Putin añadió que la cuestión de las municiones en racimo «refleja completamente lo que está sucediendo en el mundo en su conjunto: hay un país que cree que es un caso excepcional: Estados Unidos. E incluso lo que consideran un crimen, lo asumen como un caso excepcional». libertad para utilizar municiones en racimo.» Compromételo. En este caso, Estados Unidos está utilizando municiones de racimo provenientes de manos ucranianas”.