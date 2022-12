Ucrania: Rusia excluye conversaciones de paz con Kyiv – Europa

Moscú no ve perspectivas de conversaciones de paz en Ucrania. Rusia debe lograr los objetivos de la operación militar especial y se hará. Así lo aseguró el portavoz del Kremlin, Peskov. Mientras tanto, hoy, un dron atacó un aeropuerto en la región rusa de Kursk, en la frontera con Ucrania. Ayer, Moscú acusó a Kyiv de atacar dos de sus bases aéreas con drones y destacó que no hubo víctimas. Mientras tanto, continúan los bombardeos rusos en Ucrania, con misiles sobre la ciudad de Zaporozhye y nuevos ataques a gran escala en la región de Kherson. Los rusos, en el ataque de hoy a Kherson, atacaron el edificio del servicio de agua y mataron a un empleado de 43 años. Así lo informó el Ayuntamiento de Kherson en Telegram, según lo informado por Ukrinform. El edificio administrativo de la empresa de servicios públicos y los edificios residenciales cercanos resultaron dañados. El empleado murió a causa de sus heridas por la explosión y la metralla.

Orban: No hay veto a los fondos en Kyiv contra las deudas conjuntas – «La noticia de hoy fue sobre el veto de Hungría a la ayuda financiera a Ucrania. Esta es una noticia falsa. Hungría está lista para brindar asistencia financiera a Ucrania, de manera bilateral. Sin veto, sin chantaje. Sin embargo, queremos convencer a los estados miembros de la UE de esto Lo común La deuda de la UE no es la respuesta. Si seguimos por el camino de una sociedad de la deuda, no hay vuelta atrás». Así lo afirmó el primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo su portavoz en Twitter.

Según el boletín diario del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, “Ayer Rusia lanzó misiles Kh-101, Kh-555, Kh-22, Kh-59, Kh-31P y Calibre sobre territorio ucraniano durante 17 incursiones: 70 misiles en total, las fuerzas de Kyiv derribadas tienen más de 60 de ellos”, informa UNIAN. Ayer «el enemigo lanzó un ataque masivo con misiles contra infraestructura vital y civiles en Ucrania – dice el informe -. Edificios residenciales e infraestructura crítica fueron atacados en Vinnytsia, Kiev, Mykolaiv, Odessa y otras regiones de nuestro estado». Ayer, las fuerzas rusas llevaron a cabo 38 ataques con múltiples sistemas de lanzamiento. Además, según el Estado Mayor, persiste la amenaza de nuevos ataques con misiles rusos contra estructuras del sistema de energía e infraestructuras críticas en toda Ucrania. Y por la noche descubramos a Zelensky Al menos cuatro personas fallecieron a consecuencia del bombardeo ruso.

Los nuevos ataques se producen al día siguiente de la declaración de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Esto fue citado por el periódico Kyiv Independent, Maria Zakharova Rusia no cederá el control de la central nuclear de Zaporizhia para crear una zona de seguridad nuclear. Hizo hincapié en que «la retirada de Rusia de la planta de energía nuclear de Zaporizhia o la transferencia del control sobre ella a un» tercero «está fuera de discusión». El pasado 2 de diciembre, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, esperaba llegar a finales de año a un acuerdo con Rusia y Ucrania para proteger la estación que actualmente ocupan las fuerzas de Moscú. Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó lo que dijeron fuentes ucranianas de que las fuerzas rusas planeaban retirarse de la planta.

El presidente ucraniano publicó un video desde Donbass. Zelensky visitó Sloviansk a unos 40 kilómetros de Bakhmut, el principal campo de batalla de la región. En el video, el Presidente de la República aparece en la entrada de la ciudad y saluda al ejército de su país “desde el fondo de su corazón” con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó, en un video difundido a su llegada a la Cumbre UE-Balcanes en Tirana, que en caso de negociaciones habría «discusiones regionales sobre Ucrania, que pertenecerá a los ucranianos».

Ucrania, Zelensky se encuentra con soldados en el frente en Donbass