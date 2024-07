La misión rusa de Orban

(Por Elena Tepano) Hoy, cuatro días después de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea, el Primer Ministro húngaro Viktor Orbán Estará en Moscú para reunirse con el presidente ruso El presidente ruso Vladimir Putin. Así lo anunció Radio Libertad. Tiempos financieroscon la primicia que puso los pelos de punta a los líderes de la Unión Europea (no hay confirmaciones oficiales por el momento, pero las agencias de noticias rusas citaron al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ni reconoció ni negó la visita).

Orban es el único jefe de gobierno europeo que permanece cercano a Putin: mantuvo vínculos con Rusia después de la invasión de Ucrania, continuó importando gas, criticó duramente las sanciones de la UE contra Rusia, se negó a enviar armas a Ucrania y se reunió con Putin incluso después su invasión. El comienzo de la guerra contra Kiev (pero hasta ahora siempre en el extranjero).

A principios de semana, Orban estuvo en Ucrania y preguntó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski Acordar un alto el fuego para acelerar el fin de la guerra con Rusia. Esta visita, según dijeron fuentes anónimas del gobierno húngaro al Financial Times, formará parte de la «estrategia» de Orban de «escuchar a ambos lados del conflicto». El resto de la Unión Europea no lo aceptó bien. «La presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE», declaró el presidente del Consejo de Líderes de la UE. Carlos Miguel. “El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima. Y añadió: «No se puede celebrar ningún debate sobre Ucrania sin Ucrania».

Mientras tanto, el ejército ruso casi destruye una ciudad. Chasev yarUtilizando el mismo método que utilizó en Mariupol, Bakhmut o Avdiivka para obligar a los ucranianos a retirarse. Chasev Yar tiene una gran importancia estratégica, como explica Lorenzo Cremonesi:

Se trata del núcleo urbano más importante que separa la región de Bakhmut, que los rusos ocuparon en mayo de 2023, de las regiones de Kramatorsk y Slovyansk. Está situado en lo alto de una pequeña colina. Si los rusos hubieran podido capturar estas dos últimas ciudades, habrían logrado de hecho la conquista de todo el Donbás. Se trata de una zona urbana salpicada de edificios de dos o tres plantas construidos en la época soviética. Su población antes de la guerra era de más de 12 mil personas, pero hoy su población ha disminuido a unas cien personas, la mayoría de las cuales son ancianos y heridos. Oleh Shiryaev, comandante del 255 Batallón de Asalto Ucraniano, revela que tras ganar algunas posiciones, los rusos prendieron fuego a todo lo que quedaba en pie. Chasif Yar ha sido bombardeado más de 1.300 veces la semana pasada, incluidas 130 bombas deslizantes y 44 ataques de fuerzas de élite. En Járkov, la dirección militar ucraniana confirma que pudo, principalmente gracias a la ayuda estadounidense, detener el avance ruso desde el norte. Pero en Donbass, son los rusos quienes tienen la ventaja, a pesar de que están perdiendo alrededor de 1.000 soldados por día.

