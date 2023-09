Suministrar municiones con uranio empobrecido a Ucrania es un acto criminal. Rusia ataca a Estados Unidos después de que Washington anunciara la provisión de nueva ayuda a Kiev en una etapa crucial de la guerra. Washington ha asignado un nuevo paquete a Ucrania: la ayuda militar, en particular, incluye municiones de uranio empobrecido y, en particular, proyectiles de 120 mm que serán utilizados por los tanques Abrams y las barras y estrellas que Kiev está a punto de recibir. Las propiedades de la munición de uranio empobrecido garantizan una ventaja a quienes la utilizan: los proyectiles son capaces de causar mayores daños que la munición normal. Estas «cualidades» son esenciales en una fase compleja de la guerra. El contraataque de Kiev avanza hacia el sur, donde los campos minados y las líneas de defensa rusas frenan el avance ucraniano.

«No es sólo un paso en la escalada. «Es una señal del flagrante desprecio de Washington por las consecuencias medioambientales derivadas del uso de este tipo de municiones en una zona de guerra», afirmó el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, en una rueda de prensa recogida por RIA.

Washington disipó rápidamente las preocupaciones de Moscú: el Pentágono respondió que el uso de municiones con uranio empobrecido no representaba un riesgo para la salud, como había advertido Rusia.

La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo: «Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han declarado que no hay evidencia de que los proyectiles de uranio empobrecido causen cáncer. – La Organización Mundial de la Salud informa que no ha habido un aumento en la leucemia u otros tipos de cáncer. Informé sobre ello después de eso”. Cualquier exposición al uranio o uranio empobrecido. La OIEA también ha declarado inequívocamente que no existe un vínculo probado entre la exposición al uranio empobrecido y «un aumento del cáncer o impactos significativos sobre la salud o el medio ambiente».

¿Qué es la munición específica de uranio?

El uranio empobrecido es lo que queda cuando la mayoría de los isótopos altamente radiactivos del uranio se extraen del mineral para su uso en la producción de combustible nuclear o armas nucleares.

El uranio empobrecido es mucho menos radiactivo que el uranio enriquecido y no puede producir una reacción nuclear. Su densidad lo hace eficaz cuando se utiliza para producir municiones: la densidad es casi el doble que la del plomo, el metal de mayor calidad en las municiones. «Es un error común pensar que la radiación es el principal riesgo asociado con el uso de uranio empobrecido», según un informe de RAND citado por Cmm. «Este no es el caso en la mayoría de los escenarios de exposición al campo de batalla».