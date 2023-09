Ucrania, los que dicen no a la guerra: la represión de Kiev contra los disidentes

Desde el comienzo de la invasión rusa, Kiev ha arrestado a 13.600 hombres que intentaban abandonar el país. Los fugitivos huyen por motivos psicológicos y para asegurar el apoyo económico a sus familias.

Hay quienes dicen No Para la guerra. Incluso entre los jóvenes ucranianos, a pesar de la presión social y la campaña de represión de las autoridades contra ellos. fugitivos Mientras el país intenta llevar a cabo -con dificultades- un difícil contraataque.

Hay muchas razones por las que la gente evita los borradores. Iván Ishchenko, de 30 años, huyó al extranjero un mes después de ofrecerse como voluntario para luchar contra los invasores rusos. Él explica que no puede soportarlo. Psicológicamente«Al principio decidí ir a la guerra porque soy un patriota. Quería luchar por una Ucrania libre», explica. «Pero cuando vi la situación y el derramamiento de sangre, me di cuenta de que tenía miedo. No podía aguantar psicológicamente».

Pero también hay quienes desertaron para no ser abandonados. familiacomo Budjan Marinenko, de 19 años, huyó a Polonia antes de llegar a la edad adulta. para él papá Él está luchando en el frente: “Decidí irme siendo menor de edad para que me dejaran ir”, dice. «Si algo le pasa a mi padre, seré la única capaz de mantener a mi madre y a mis hermanas. Me refiero a apoyo económico, pero también a apoyo moral».

Corrupción y arrestos

Kyiv lo afirma 6100 hombres Fueron arrestados cuando intentaban salir del país con documentos falsificados para escapar del frente. Desde el inicio de la guerra, las autoridades los han arrestado 13.600 Personas que intentan cruzar la frontera.

presidente de ucrania Volodímir Zelenski El miércoles denunció lo que llamó corrupción sistemática en las exenciones. médico Para aquellos que evaden el servicio militar, alegando que los sobornos les permiten viajar al extranjero en masa.

Ucrania ha luchado contra corrupción Una prioridad mientras continúa la contraofensiva 18 meses después de la invasión de Rusia. Eliminar este fenómeno también es un elemento esencial para ingresar al país. En la Unión Europea.

Un fenómeno creciente

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ha estado examinando datos sobre exenciones, corrupción y fugas de extranjeros desde que comenzó la invasión en febrero de 2022. La investigación sobre exenciones médicas cuestionables está en curso.

El presidente ucraniano dijo: «Hay ejemplos de regiones donde el número de exenciones del servicio militar debido a decisiones del comité médico se ha multiplicado por diez desde febrero del año pasado». volodymyrzelenski En un discurso en vídeo. «Está bastante claro que se trata de decisiones corruptas».

Zelensky dijo que, según la investigación, los sobornos por certificados de exención falsos valían entre 3 mil 15 mil dolaresAñadió que sería necesaria una investigación paralela para determinar cuántas personas pudieron huir al extranjero gracias a las exenciones del comité médico: “Estamos hablando de Miles De la gente. Del público”.

Este mes, Zelensky despidió a todos los jefes de los centros regionales de reclutamiento del ejército ucraniano. Añadió que se han abierto más de 100 casos penales como parte de una investigación a gran escala que comenzó después del escándalo de robo en una oficina de empleo en la región sur de Odessa el mes pasado.