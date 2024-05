Unión Europea: “No se renovará el acuerdo para el tránsito de gas ruso a través de Ucrania”

“El acuerdo de tránsito que permite a la rusa Gazprom suministrar gas a través de la ruta ucraniana se ha ampliado y en 2019 se firmó un contrato de cinco años. Esto significa que expirará a finales de año. Visité Kiev hace dos semanas. Me reuní con mis homólogos y con el DSO ucraniano (sistema de distribución (ed.). Me quedó muy claro que Europa se ha estado preparando para este momento durante dos años, hemos encontrado rutas de suministro alternativas y no hay «necesidad» de Es nuestra parte pedir a los ucranianos que inicien cualquier tipo de diálogo con las empresas rusas”. Así lo anunció el Comisario Europeo de Energía. mi destino es simpsonA su llegada al Consejo de Energía.