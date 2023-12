Newsweek: Es posible que los F-16 ya estén disponibles en Kiev

¿Están ya los F-16 en Ucrania? Los aviones prometidos a Kiev por la alianza occidental ya podrían estar a disposición de las fuerzas armadas ucranianas. Esta es la hipótesis que sostiene la revista estadounidense Semana de noticias Se relanza a partir de la información obtenida tras los últimos acontecimientos de la guerra con Rusia, que comenzó en febrero de 2022. Los rumores corren tras una serie de noticias que no pasaron desapercibidas: en las últimas semanas, Kiev anunció que había disparado abajo del avión. Una serie de aviones de combate rusos -serán al menos 8 desde el 5 de diciembre- lograron hace poco más de 24 horas impactar contra el barco Novocherkassk anclado en aguas de Fedosia, en la península de Crimea. A falta de anuncios y confirmaciones oficiales. Semana de noticias 'Conectando los puntos'.

Los aliados occidentales han estado prometiendo F-16, aviones de fabricación estadounidense, durante meses. Sin embargo, no se han fijado fechas de entrega específicas para los dispositivos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha destacado durante mucho tiempo la importancia de enfrentar a Rusia incluso en el cielo, para garantizar mayores defensas y ataques más efectivos.

En los últimos días, los F-16 también han aparecido en los mensajes publicados por cuentas y canales prorrusos en la aplicación Telegram, que han hecho referencia al uso de los aviones. Por parte de Kiev no hay confirmación oficial. Semana de noticiasMientras tanto, llamé a una fuente estadounidense.

Respuesta: Es probable que Ucrania haya recibido el primer avión prometido. El 22 de diciembre, Zelensky se refirió en general a los “preparativos” para el envío de F-16 por parte de los Países Bajos, que habían prometido un paquete de 18 aviones. En varios países, además de los EE.UU., incluidos el Reino Unido y Rumania, los pilotos ucranianos han sido bienvenidos para recibir entrenamiento: los F-16 son diferentes de los aviones que estaban a disposición de las Fuerzas Aéreas de Kiev, y es probable que el avión sea equipados también adaptados a las necesidades de los pilotos.

Para Kiev, está claro que los combatientes podrían marcar un punto de inflexión en una fase particularmente compleja de la guerra. El contraataque no logró los resultados que Zelensky esperaba, ya que Rusia puede enviar miles de hombres al frente y está presionando particularmente a lo largo del Frente Oriental, donde recientemente tomó el control de Marinka, una ciudad ahora desaparecida. Se convirtió en un montón de escombros.