Rusia, el rapero detenido tras la fiesta «casi desnudo» fue llamado al ejército: pero no llegó a la visita

El rapero ruso Vasio, nombre artístico de Nikolai Vasiliev, ha sido llamado a filas por participar en una fiesta temática «semidesnudo», con sólo un calcetín cubriendo su pene y zapatos en los pies. Ha sido llamado al ejército y tendrá informará mañana, informa Moskovsky Komsolets, citando a un funcionario del comité de Supervisión General de Prisiones, Alexei Loparev.

Vasiliev fue condenado a 15 días de prisión y luego a otros diez días por participar en la fiesta organizada por la presentadora de televisión Nastya Ivleeva y, por tanto, por hacer propaganda gay. Representantes de la Comisión de Seguimiento visitaron a Vasio, quien, como todas las otras figuras importantes que participaron en el partido Motapor en Moscú, lamentó su comportamiento en la prisión donde cumple su condena.

Facio también afirmó que otros lo «pusieron en el medio» que lo dejaron boquiabierto y afirmó que él «no era parte de la comunidad LGBT». Un tribunal dictaminó, entre otras cosas, que el partido llevaba a cabo «propaganda de relaciones sexuales no tradicionales», allanando el camino para presentar cargos formales contra todos los participantes.

Una vez cumplida la primera frase, el rapero fue llevado al centro de reclutamiento de la estación de metro de Bielorrusia, donde fue citado para mañana, y luego a la policía. Fue detenido por segunda vez por vandalismo y condenado a otros diez días de prisión.

Por tanto, mañana permanecerá detenido para cumplir su segunda condena. Sin embargo, Vasiliev no había pasado el examen médico militar al que se sometió en Ekaterimburgo, ciudad donde nació, por lo que, de hecho, no prestaría servicio. Sin embargo, Vasiliev, cuya ropa puede verse como una referencia a la imagen de la portada del álbum de 1987 «Fight like a Brave» del cantante estadounidense Red Hot Chilli Peppers, no está nada seguro. Podría enfrentarse a nuevos cargos, esta vez penales, dado que el llamado “Movimiento Internacional LGBT” ha sido prohibido por ser una organización extremista.

Nadie como él está a salvo en Rusia, ni siquiera los peces gordos que apoyaron la propaganda del Kremlin con su música o participando en programas transmitidos por la televisión estatal. La prisión ya no es sólo para los disidentes. El llamado al frente es una posibilidad tangible de la que nadie debe sentirse excluido. El país, donde el gasto en defensa ha alcanzado el seis por ciento del PIB, está en guerra.