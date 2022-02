Ucrania, G7: «Moscú está retirando sus fuerzas de la frontera». Dos soldados fueron asesinados por un proyectil de mortero dirigido al ministro de Kiev durante su visita al Frente Oriental.

Esfuerzo al más alto nivel en Ucraniadonde los temores de una guerra aumentan después de guerras repetidas constantemente Violaciones del alto el fuego648 en las últimas horas, incluidas 519 explosiones. Hablando en la Conferencia de Seguridad de Munich, el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky lo reporté Dos soldados murieron Y el tres heridos En las regiones del oriente del país. Protegeremos nuestro país Con o sin asistencia De nuestros socios.” “No nos asustamos, tenemos una posición fuerte y firme, evitamos caer en cualquier provocación.” Y la provocación de los líderes europeos: “¿Cuál fue el resultado de la política de apaciguar ¿Europa contra Rusia? L ‘anexión de CrimeaFinalmente pregunta “A Calendario claro y alcanzableÚnete a la OTANCosa que Moscú quiere impedir a toda costa: «Puertas abiertas es algo bueno, pero necesitamos respuestas abiertas». presidente ruso el domingo el presidente ruso vladimir putin Mantendrá una conversación telefónica con su homólogo francés emmanuel macron para aclarar la situación. Zelensky también pide cuenta: «No sé qué quiere el presidente ruso, y por eso sugiero que nos reunamos».

Al término de la cumbre de Munich, los cancilleres del G7 emitieron un documento final en el que declararon «muy preocupado para Acumulación amenazada de la presencia militar rusa alrededor de Ucrania, Crimea y Bielorrusia “y exigir que Moscú “escoja el curso de la diplomacia”,”la jubilación sustancialmente fuerzas militares Desde las fronteras de Ucrania y pleno respeto de las obligaciones internacionales». Moscú advierte que «cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá lugar Consecuencias gravesincluidas sanciones financieras y económicas coordinadas sobre una amplia gama de objetivos sectoriales e individuales”. Los ministros dicen: “Como primer paso, esperamos que Rusia implemente la reducción anunciada de sus actividades militares a lo largo de las fronteras de Ucrania. No vimos evidencia de esta reducción. Juzgaremos a Rusia sobre la base de sus acciones”. Concluyeron que el G7 “tomó nota de las declaraciones recientes de Rusia de que está lista para comprometerse diplomáticamente. Afirmamos nuestro compromiso con Rusia Completa el diálogo En temas de interés común, como la seguridad europea, la reducción de riesgos, la transparencia, el fomento de la confianza y el control de armamentos.

Embalaje en Donbas y Lugansk – Mientras tanto en la zona Donbassla franja oriental de Ucrania ocupada por Rebeldes prorrusoslo que Michael Carpenter, embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, define como “uno toma forma Cuentacuentos que se puede usar para justificar la invasión”. agencia sabado por la mañana interfax dio una noticia tiro de cañón Explotó en territorio ruso a un kilómetro de la frontera con Ucrania en la región de Rostov del Don. líderes separatistas Donbass Y la de la República Popular Popular Lugansk ellos preguntaron»embalaje generalcomencé allíLa evacuación de la población rusa. En la región: el primer tren a bordo Más de mil refugiados Se encuentra en la región rusa de RostovEn la frontera con Ucrania, se declaró el estado de emergencia «debido a la creciente afluencia de refugiados». Según la agencia RIA NovostiEntonces, entonces ya diez mil personas Vinieron desde Donbass a tierras rusas. El sábado por la mañana, separatistas de Donetsk informaron de decenas de disparos en su territorio desde la medianoche: más de seis mil personas, incluidos 2.400 niños, fueron expulsadas de la región. Pido a mis conciudadanos que están en la reserva que se presenten a sus áreas militares. El líder de Donbass anunció en un mensaje de video que hoy firmé un decreto para la movilización general dennis bushlin. Según Pushlin, el presidente ucraniano ordenará próximamente al ejército lanzar una ofensiva en el Donbass para invadir el territorio de las autoproclamadas repúblicas separatistas.

Alemania y Francia a sus ciudadanos: «Salgan del país» – Secretario de Defensa de EE.UU. lloyd austinHaciéndose eco de las palabras del presidente Joe Bidenadvierte que las fuerzas militares rusas»están listos para atacarEl número uno del Pentágono dijo: “Quiero que vengan todos. LituaniaY el Estonia Y el letonia Sepan que Estados Unidos apoya a sus aliados.” ObservadoresOrganización para la Seguridad y la Cooperación En Europa, dijeron que vieron una escalada en el número de ataques a lo largo de la línea del frente en el este de Ucrania: el número de violaciones igualó el número registrado antes del acuerdo de julio de 2020 para consolidar el alto el fuego. El sábado por la tarde fue volado. disparos de mortero Cerca del pueblo de Novo Lugansk, en la línea del frente, cerca del área donde estaba de visita el Ministro del Interior Denis Monastirsky. presidente de los Estados Unidos Atmósfera Biden Mientras tanto, sigue enviando mensajes a Putin: Si Rusia sigue adelante con sus planes, así será Responsable de una guerra catastrófica e inútil por elección.” Hay AlemaniaY a través de un llamado de su canciller, instó a todos los ciudadanos a hacerlo Sal de Ucrania lo antes posible. Porque «un enfrentamiento militar es posible en cualquier momento». En la misma línea, también Francia Recomendó a sus ciudadanos abandonar el país, pidiendo a los que se encuentran en las zonas más vulnerables que se vayan «sin demora». aerolínea alemana Lufthansa mencionó que Todos los vuelos serán suspendidos. A Kiev y Odessa a partir de lunes 21 de febrero.

Estados Unidos: «Rusia ha desplegado 150.000 soldados en la frontera» Mientras tanto, según los Estados Unidos, Moscú ha desplegado 150.000 soldados en Ucrania y sus alrededores: Según un funcionario de defensa de EE. UU., más del 40 por ciento de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania están a la ofensiva y Moscú ha lanzado una campaña de desestabilización. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos había notado movimientos significativos desde el miércoles.Cuarenta a cincuenta por ciento están a la ofensiva.. Dijo a los periodistas que habían estado realizando maniobras tácticas durante las últimas 48 horas. A pesar de las preocupaciones, Zelensky no cambió sus planes y voló allí. Munich Para participar en la conferencia de seguridad: están programadas reuniones con el vicepresidente de EE. UU. kamala harrisPrimer ministro británico boris jhonson el canciller alemán olaf schulze. En las últimas horas Biden ha advertido que «puede no ser prudente» que Zelensky vaya a Alemania en plena crisis, pero en cualquier caso «depende de él».

Kamala Harris: «No ha habido mucha tensión desde el final de la Guerra Fría» – «Si el objetivo de Rusia es reducir el número de miembros de la OTAN», dijo el secretario de la OTAN durante su discurso, al final «tendrá más OTAN». Jens Stoltenberg. No es demasiado tarde para que Rusia regrese, detenga la guerra y trabaje por una solución pacífica.” El Presidente de la Comisión de la Unión Europea, Úrsula von der LeyenAdvirtió que una intervención militar en Ucrania «podría costarle a Rusia un futuro próspero» y subrayó que «incluso si los suministros de gas se detienen por completo, en Europa estaremos a salvo este invierno». «Era el final guerra Fríaque el Congreso no se reunió en “circunstancias tan inquietantes”, en palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, kamala harrisEstaba describiendo una situación de escalada. El diputado de Biden explica inmediatamente que «si Rusia ataca a Ucrania, la OTAN se fortalecerá en Europa del Este», explicando además que «Estados Unidos y sus aliados impondrán Costos económicos importante y sin precedentes». «Las palabras rusas no se corresponden con los hechos», concluye Harris, reiterando que «yo fronteras internacionales No debe ser cambiado por la fuerza.” Ahora estamos en un “momento muy peligroso en la historia” porque estamos “al borde de lo que podría ser guerra en europaAsí que el primer ministro británico, boris jhonsonadvirtiendo a la conferencia de la ciudad de Bavaria de «un grave peligro para el mundo», explicando que «si Ucrania es invadida, choque Resonará en todo el mundo”. Johnson dijo que espera que la diplomacia funcione, pero el mundo debe ser “honesto” sobre la amenaza de Rusia.