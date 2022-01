Ucrania: Estados Unidos y sus aliados están trabajando para imponer sanciones a Rusia

(ANSA) – Washington, 08 de enero – La administración Biden y sus aliados están desarrollando una serie de duras sanciones financieras, tecnológicas y militares contra Rusia. Medidas punitivas que entrarán en vigor inmediatamente después de una posible invasión de Ucrania. Así lo informó el New York Times en vísperas del inicio de las conversaciones de Ginebra entre Moscú y Washington. El objetivo es dejar claro al presidente ruso Vladimir Putin el costo de una acción enérgica contra Kiev.



En particular, el New York Times siempre ha informado que las sanciones bajo consideración por Washington y sus aliados tendrán como objetivo aislar a las principales instituciones financieras rusas de todas las transacciones globales e imponer una prohibición a la tecnología «made in the USA» dirigida a los sectores de defensa. . , industria aeroespacial y de consumo, para armar a los grupos rebeldes ucranianos que quieren iniciar una guerra de guerrillas contra la ocupación militar de Moscú.



Entre las medidas en el frente financiero, Rusia está excluida del sistema Swift que regula las transacciones financieras entre más de 1.100 bancos en 200 países, como sucedió con Irán. Pero aún no se ha tomado ninguna decisión. «Este es un plan de alto impacto – explica una fuente de la administración Biden al New York Times – una respuesta rápida que no sucedió en 2014», el año de la ocupación rusa de Crimea. (Relación comercial).