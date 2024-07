La publicación estaba firmada con el hashtag HU24EU, que recuerda la presidencia húngara de la UE que comenzó en julio. Como sabes, este es el punto principal: La Unión Europea no dio a Orban ningún mandato para negociarSe opone a sus expediciones sin autorización, que parecen ataques contra la posición acordada de la Federación. La mediación húngara es inconsistente. Esto se prueba por el hecho de que A Volodymyr Zelensky en Kiev respondió fríamente que era necesaria una paz justa basada en la integridad territorial de Ucrania. y en moscú Vladimir Putin subrayó que sólo se podrá lograr un alto el fuego aceptando la anexión de las regiones ucranianas ocupadas por el ejército ruso..

está vacío El primer ministro húngaro juega para el Kremlin (y Beijing): Se buscó sistemáticamente obstruir, retrasar o socavar los esfuerzos europeos para rescatar a Kiev e imponer sanciones a Moscú. Y Es poco probable que Putin tenga algo nuevo que informar a XiMientras los dos ‘mejores amigos’ volvieron a hablar cara a cara la semana pasada en Astana, Kazajstán. En esa ocasión, Putin y Xi encabezaron una reunión de la Conferencia de Cooperación de Shanghai, una organización heterogénea de diez naciones que incluye cuatro ex estados soviéticos, India, Pakistán, Irán y Bielorrusia. En su declaración final, la Organización de Cooperación de Shanghai pidió un alto el fuego inmediato en Gaza y el reconocimiento de los derechos de los palestinos. Ni siquiera una mención de Ucrania. Xi reiteró que «China está en el lado correcto de la historia con respecto a la cuestión de Ucrania».: Sigue formando un frente común con Rusia en una función antioccidental.

Se habla de una intervención china desde el inicio de la agresión rusa, que Xi no llama guerra: si realmente quisiera comprometerse a llevar a Putin y Zelensky a la mesa de paz, lo haría sin tener que abordar el inesperado avión húngaro. . Lanzadera diplomática. Xinhua no mencionó en las primeras noticias sobre el evento (que pasó a la columna diaria «Xi Moments»), pero que el presidente mantuvo una «discusión en profundidad sobre temas de interés mutuo» con Orban. La televisión estatal añade esto Xi «insta a las potencias mundiales a crear condiciones y ayudar a Rusia y Ucrania a reanudar el diálogo directo y comenzar negociaciones».. Luego, otra frase de los archivos: “Sólo cuando las grandes potencias muestren energía positiva y no negativa, el conflicto podrá ver surgir la luz de la esperanza de un alto el fuego”. Hasta ahora nada nuevo.