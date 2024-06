Ucrania, el economista Sachs pide negociaciones y Giacalone explota: “Usted es el portavoz de Putin”. Respuesta: “Trabajo en Colombia”. En el número 7

pelear una Descanso (La7) Durante la entrevista del presentador Andrea Pancani al economista jeffrey sachs, Profesor y Director del Centro para el Desarrollo Sostenible en Universidad de ColombiaAdemás de ser uno de los expertos mundiales más destacados en el campo del desarrollo económico y la lucha contra la pobreza.

Sachs menciona varias veces las negociaciones en Ucrania, ataca duramente la posición estadounidense y se gana, como viene siendo habitual desde hace más de dos años, el sobrenombre de “Putin” por parte de uno de los invitados al estudio, el periodista David Giacalone.

Saltan chispas en el estudio cuando se adopta la posición de la UE. el saxo es Transcantar“Europa tiene un papel fundamental en las negociaciones de paz. Todo lo que tiene que hacer es sentarse a una mesa con Putin y decirle que no acepta todas sus propuestas, sino sólo aquellas relacionadas con la seguridad mutua, la expansión fuera de la OTAN y la neutralidad de Ucrania. Estados Unidos, en cambio, sólo quiere la guerra.«.

Giacalone objeta: “La Unión Europea se sentó a la mesa con Putin y el entonces presidente Macron Ha aceptado esta humillación dos veces. «Rusia lo estrelló dos veces contra la pared».

Sachs responde que no hubo humillación y agrega que conoce personalmente a Macron: “La cuestión principal es que Hasta ahora, Estados Unidos insiste en ampliar la OTAN para incluir a Ucrania. En marzo de 2022 Zelensky y Putin aceptaron la paz, pero Estados Unidos rechazó las negociaciones«.

“Pero eso no es cierto”, se levanta Bonetti, seguido de Giacalone, que repite en un círculo agitado.Noticias falsas y falsas”.

«No, son los hechos concretos. – Responde el profesor de la Universidad de Columbia – Y este es el punto principal. Esto también lo reconoció el jefe negociador ucraniano, quien dijo públicamente que todo el asunto es la expansión de la OTAN.

«Si, entonces, lo que sea», murmura Giacalone.

“Secretario general de la OTAN”, continúa Sachs Stoltenberg «Lo admitió, pero Estados Unidos no quiere decir la verdad y muchos líderes europeos no quieren admitir la verdad».

“Él nunca hizo eso”, comenta el periodista, “pero ¿qué sabe él?”

«Si Ucrania se vuelve neutral, la guerra terminará – repite el economista, mientras Giacalone sigue murmurando – Este es el punto principal: Negociar. Necesitamos sentarnos y comprender las preocupaciones de todas las partes y lograr la paz, en lugar de seguir haciéndolo. La espiral de escalada que todos los belicistas desean. Hay que gastar entre el 2 y el 3% del PIB en guerra como si Alemania estuviera en guerra. ¿Es esto bueno para Europa? pero vamos. Necesitamos detenernos y abordar otros problemas, por ejemplo Cambios de clima Y Y todas las demás cuestiones de desarrollo.«.

«Esto es inaceptable», protesta Bonetti, seguido de Giacalone, que cede a una risa casi histérica y repite varias veces: «Es ridículo».

diputado un acto el especifica «Noticias literalmente falsas» Esto es lo que reveló Sachs y añadió: “Yo estuve en el gobierno y lo que se dijo carece por completo de fundamento real”.

«No son noticias falsas», responde Sachs.

“Se puede seguir diciendo que somos belicistas – responde Bonetti – pero somos un país que decidió apoyar la defensa del pueblo ucraniano, que fue invadido por un dictador belicista llamado Putin, que decidió invadir un país libre para iniciar una guerra. .” Trabajo de expansión también hacia Europa”.

«¿Quién derrocó al presidente de Ucrania en 2014? – Pregunta el economista – ¿Eso crees? Estados Unidos de América ¿Jugaron un papel esencial? Bueno, así es”.

Bonetti y Giacalone se levantan y gritan: “El profesor es el portavoz de Putin y trabaja en el Kremlin.«.

“Por supuesto que no”, responde Sachs.

“Por supuesto que sí”, insiste Giacalone.

“Por supuesto que no. ¿Cómo podría decir algo así? – Responde el economista – “Yo trabajo en la Universidad de Columbia.

“Su tesis es la tesis del Kremlin – repite el periodista – y es una tesis ridícula que ofende a los niños de la plaza Maidan que lucharon por la libertad, la misma libertad que usted desprecia porque tiene demasiada».

Sachs repite:Estados Unidos derrocó al presidente ucraniano en 2014 y así comenzó la guerra. También sabemos que Europa negoció un acuerdo para celebrar elecciones anticipadas. «Estos son hechos puros y simples, no propaganda.»

“Es la tesis de Putin”, grita Giacalone.