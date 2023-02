Ucrania, ¿cómo terminará la guerra? Maneras de imponer la paz – Corriere.it

De nuestro corresponsal Cómo TRevise este primer año de la guerra: el Frente Occidental resistió y permaneció unido en apoyo de los ucranianos; A lo largo de los meses, el conflicto ha pasado de ser una guerra relámpago, con la que originalmente soñó Vladimir Putin, a una prolongada guerra de desgaste. La identidad ucraniana no fue moldeada por la agresión rusa, sino que fue reprimida precisamente porque ya estaba firmemente en pie y lista para luchar para defenderse. Volodymyr Zelensky no hizo más que interpretar fielmente la voluntad de resistencia generalizada de su pueblo, como buen actor logró transmitir los sentimientos ucranianos, razón por la cual su inmensa popularidad. Estos son algunos de los principales argumentos a favor «Manifiesto por la Paz Sostenible» Ese historiador de 63 años Jaroslav Hritsakprofesor de la Universidad de Lviv y autor de “Historia de Ucrania” que pronto será publicado en Italia por Il Mulino, presentará el 4 de marzo junto a otros intelectuales de su país impulsados ​​por la preocupación común de que “ahora es necesario ponerse del lado de Putin”. y lograr una victoria militar relativamente rápida” para intentar imponer una paz duradera.

Pero todavía es muy difícil predecir el colapso. Nadie esperaba el colapso del régimen zarista en 1917 o el régimen alemán un año después o incluso el régimen soviético hace más de treinta años, ciertamente no en el momento ni en la forma. Traducido a términos contemporáneos, Ucrania debe hacer todo lo posible para lograr la victoria en 2023. “Ucrania está sangrando, debe terminar la guerra, pero no a expensas de un acuerdo territorial, debe recuperar sus territorios hasta las fronteras de 1991, incluidos Donbass y Crimea. De lo contrario, el peligro es que la paz no sea más que un armisticio que le daría tiempo a Putin para reorganizar el ejército. Pronto, volverá para atacar más fuerte que antes. Corremos el riesgo de convertirnos en una nueva Chechenia. Tras las masacres de Bucha e Irpin, tras gravísimas violencias rusas, no hay ucraniano más dispuesto a hacer concesiones territoriales».

sucesión rusa

El peligro del colapso de Ucrania ciertamente no está excluido: «posible pero en un momento lejano», por el momento la llegada de armas occidentales permanece sin cambios y, sobre todo, la determinación moral de la población ucraniana para luchar no se ha roto en absoluto. . La guerra de desgaste es una lucha entre los recursos de los dos bandos. No olvides que el producto interior bruto de Rusia no supera al producto interior bruto de España, mientras que las economías de nuestros aliados son infinitamente más fuertes. Es probable que ocurra el colapso de Rusia y el derrocamiento de Putin. ¿Qué pasa con la posibilidad de que surja un dictador más fanático al frente de Moscú? «No lo creo, igual que no creo que a un opositor del Frente Democrático le guste Alexéi Navalny. En cambio, pienso en una figura menor entre los actuales líderes del Kremlin que está destinada a liderar la transición, similar a lo que sucedió en 1991».