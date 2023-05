Ucrania, cobertura en vivo – The Wall Street Journal: «Los territorios ocupados deben dejarse en manos del enviado chino a Rusia». Kiev: «El acuerdo es imposible sin su regreso»

plan de paz chino, Lula se propuso como mediador. hoy

a VaticanoEn el Porcelana Y finalmente al presidente brasileño LolaY Él vuela Reitera que está abierto a negociaciones para lograr la paz en Ucrania. Pero concretamente hablando, no hay destellos reales, al menos por ahora. Esto lo confirman los rumores que he recogido Wall Street Journalen virtud del cual el tan esperado plan de paz para Porcelana No consistirá en otra cosa que en proponer una Kyiv Alto el fuego con Rusia cediendo partes de las tierras ucranianas que ocupaba. Entregarse, básicamente.

ubicación Beijingsegún la reconstrucción Wall Street Journal Podría haber sido transmitido a los europeos por el enviado chino a Ucrania. Lee Huique fue hoy en Él vuela Tras la etapa de ayer a Bruselas Al finalizar la gira también lo llevé a Kyiv. de Porcelana No se recibió confirmación rumores, pero ni siquiera una negación. No es de extrañar que se negara Kyiv: «Cualquier escenario de arreglo que prevea no liberar todo el territorio de Ucrania» equivaldría a «reconocer la derrota de la democracia», afirmó el asesor presidencial. Myjailo Podolyak. Contrapropuesta ucraniana hecha por el jefe de la oficina presidencial andrey yermakes una «cumbre de la paz», programada para quizás julio, que debería partir del plan que usted presentó Kyivcon la retirada total de fuerzas rusas.

Entre esos sitios web Irreconciliables también impulsa la iniciativa de paz Vaticanofue confiada al jefe de la Conferencia Episcopal Italiana, Cardenal Mateo Zubique tiene la intención de reunirse personalmente con los dos presidentes, Volodymyr Zelensky Y el presidente ruso vladimir putin. Él vuelaEl Departamento de Estado anunció la iniciativa «evaluar positivamente» papáEl cual reconoce el “deseo sincero de avanzar en el proceso de paz”. incluso si Ministro de Relaciones Exteriores del VaticanoCardenal Pedro ParolinoSin embargo, reconoce las dificultades que enfrenta la organización, destacando que, como anunció anteriormente papá Francisco En el viaje de regreso de la visita en HungríaLa misión en ciernes es una «misión de paz» que «no tiene como objetivo inmediato la mediación sino crear un ambiente favorable y ayudar a avanzar hacia una solución pacífica».

Lo mismo el PapaAl fin y al cabo, hoy el Vaticano ha vuelto a su negativa a mediar Zelenski En la reunión del 13 de mayo. «No sueñan mucho mediación – aviso Francisco En una entrevista con telemundo – Porque el bloque ucraniano ya es muy fuerte. todos Europael Estados Unidos. En otras palabras, tienen su propio gran poder «. También desde octubre pasado Zelenski Firmó un decreto que prohibía por ley negociar con ponlo adentro. Y el expresidente ruso tomó la posición opuesta. Dmitri MedvédevSobre la base de que “mientras exista el sistema actual y el payaso Zelenski en el poder un KyivLas conversaciones serán imposibles.

obtener Él vuela enviado Xi JinpingMinistro de Relaciones Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov Nuevamente culpó de la falta de negociaciones a parte Ucraniaquien lo acusó de crear «serias trabas» con sus «controladores occidentales». Por su parte, el Rusia Constantemente dice que está abierta a Negociación. Lavrov repitió esto, y Putin lo repitió en una conversación telefónica con el presidente brasileño. Luiz Inácio Lula da SilvaSocio de Moscú en BRICS PorcelanaIndia y SudáfricaAl igual que ellos, no tiene intención de ponerse del lado del Frente Occidental. En ese sentido, Lula dijo que mostró «la disposición de Brasil, junto con India, Indonesia y China, para el diálogo con las dos partes del conflicto en busca de la paz».

Buenas intenciones que no parece que puedan materializarse en este momento. Mientras que, en cambio, el nivel de compromiso entre ellos Rusia Y Estados Unidos de América. Moscú dijo hoy que no cree en su veredicto.hipócrita Y metedura de pata», Seguros estados unido No querer alentar a Ucrania a lanzar ataques en suelo ruso, especialmente con las armas que el propio Estados Unidos le suministró. El ministerio advirtió que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos atraviesan una «crisis profunda y grave» que tendrá «consecuencias impredecibles». extranjero a Él vuela.

Sin embargo, los feroces enfrentamientos continuaron en el frente. Dos personas murieron en el ataque a un hospital Psicológico una clinica veterinaria Dnipro, una ciudad que fue objeto de la última andanada de ataques rusos. 31 resultaron heridos en el allanamiento, incluidos dos niños, de 3 y 6 años, mientras que tres médicos siguen desaparecidos. En cambio, los pro-rusos en la autoproclamada República Popular de Donetsk informaron que «Dos misiles de largo alcance de las fuerzas ucranianas golpeadas Mariúpol«.