Ucrania, choque en Naciones Unidas. Barcos rusos frente a Italia

«Esto es diplomacia de megáfono, no tienes pruebas. Has construido una crisis que no existe, con el objetivo de abrir una brecha en las relaciones entre Rusia y elUcraniaembajador ruso Vasili Nebenzia comenzó a atacar Estados Unidos de América Residencia en entoncesComo se esperaba en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada ayer en Nueva York. compañero de equipo estadounidense Linda Thomas Greenfield Respondió que era hora de que Rusia discutiera abiertamente la amenaza que había creado en las últimas seis semanas y preguntó a los otros 13 asesores: «¿Cómo se sentirían si tuvieran 100.000 soldados extranjeros desembarcando en su frontera?».

El delegado ruso intentó bloquear el debate en el incipiente Palacio de Cristal, pero el consejo rechazó la solicitud, con solo un voto a favor de Rusia y China. No hubo una discusión real, solo acusaciones mutuas de crear una tensión peligrosa que podría conducir a una guerra de la noche a la mañana. Greenfield compartió un informe del Pentágono de que Putin está listo para enviar otras 30.000 tropas a Bielorrusia para reforzar el cerco de Ucrania. Nebenzia comparó la advertencia estadounidense con la falsa acusación contra Irak de almacenar armas de destrucción masiva, que comenzó en 2003 con la invasión al país gobernado por Saddam Hussein.

Como era de esperar, la sesión no produjo ningún resultado práctico, ni resultó en ninguna acción por parte del Consejo de Seguridad. Solo sentó un precedente para la delegación estadounidense, que advirtió a otros estados miembros: «Si llegamos a la invasión rusa de Ucrania, ninguno de ustedes podrá decir que no fueron advertidos». En cambio, los rusos abandonaron la sala del tribunal acusando a los aliados del Atlántico de crear una atmósfera de pánico innecesario y citaron al primer ministro ucraniano Zelensky, quien le había pedido a la administración Biden que bajara el tono de la retórica. destinado a crecer. Putin canceló la llamada telefónica que debería haber hecho con el primer ministro británico, Boris Johnson. La canciller británica, Liz Truss, anunció el esperado endurecimiento de las sanciones ya vigentes contra Rusia, que consisten en «medidas duras que no hemos visto antes».

Conflicto ucraniano / La batalla que hay que ganar con cañones de madera

Ucrania, la advertencia de Biden: lista para enviar infantes de marina. El Pentágono: «Ataques de Moscú en febrero»

la lista

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó una lista de ciudadanos rusos asociados personalmente con Putin, o involucrados de alguna manera en las decisiones de política internacional del país, a quienes se les negaría la capacidad de realizar transacciones financieras fuera de las fronteras nacionales, en caso de una invasión. Y las sanciones se extendieron a sus familiares para descartar cualquier artimaña que los meta en un albergue. El objetivo es atacar intereses estratégicos para expandir la economía rusa a escala global. La lista es larga, pero la administración estadounidense aún no ha dado a conocer los nombres de las personas involucradas. Las preocupaciones siguen siendo altas en Kiev, donde el mes pasado la policía tuvo que responder a más de 300 llamadas de alerta de bomba, que afortunadamente resultaron ser inexistentes.

Los disturbios también se extendieron a Italia ayer, con informes de que una flota de barcos rusos cruzó el Canal de Sicilia. Entonces nuestro personal de defensa determinó que esto no era una violación de la soberanía nacional. La OTAN sigue la navegación del grupo naval desde su salida, que tuvo lugar a mediados de enero desde los puertos de Severomorsk (Flota del Norte) y Baltigsk (Flota del Báltico), y seguirá vigilando su tránsito. La única puerta abierta de momento es la turca, ya que el presidente Erdogan visitó este jueves a Zelensky en Kiev, a la espera de la confirmación de la llegada de Putin, quien aceptó su invitación para ir a Estambul a hablar de Ucrania.

🇬🇧🇺🇸🇪🇺 Posición estimada de los grupos de la Armada rusa, de la OTAN y de los EE. UU. en el Mediterráneo al 30/01/2022. https://t.co/K5aoaeSR8B pic.twitter.com/Ribhla0A2o – Notas del Pescador (@galandecZP) 30 enero 2022