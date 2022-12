Ucrania, Biden y Macron: Apoyar a Kyiv todo el tiempo que sea necesario – Europa

emmanuel macronDe visita en Estados Unidos, dijo en una entrevista con ABC que, a su juicio, aún está pendiente «una mesa de negociación con Vladimir Putin para poner fin a la invasión de Ucrania, que calificó como» un gran error. posible». Pero el presidente francés subrayó que «una paz justa no es una paz que se pueda imponer a los ucranianos» y que «una paz justa no es una paz que ninguna de las partes aceptará a medio o largo plazo».

Estados Unidos y Francia seguirán apoyando a Ucrania «mientras sea necesario»: así lo han anunciado Joe Biden y Emmanuel Macron en un comunicado conjunto tras su reunión en el Despacho Oval. Los dos presidentes afirmaron el «apoyo a Ucrania» de sus países y se comprometieron a brindarle «asistencia política, de seguridad, humanitaria y económica mientras sea necesario».

a Conferencia Internacional de la Paz En París el 13 de diciembre: Es uno de los objetivos de los esfuerzos para poner fin al conflicto ucraniano, según el comunicado conjunto de Joe Biden y Emmanuel Macron tras su reunión en el Despacho Oval.

papa francisco Dice que quiere mediar en Ucrania, pero recientemente ha «hecho declaraciones no cristianas» sobre las atrocidades cometidas en particular por personas de dos nacionalidades rusas, chechenos y buriatos. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Serguéi Lavrov en una conferencia de prensa. «El Vaticano dijo que esto no volverá a suceder y que puede haber habido un malentendido, pero esto no ayuda a aumentar el poder del estado papal», agregó Lavrov. La cooperación con Occidente en materia de seguridad europea no puede reanudarse en un futuro previsible. Lavrov agregó: «Si Occidente entiende que es mejor coexistir sobre la base de principios acordados, y cuando lo comprenda, escucharemos lo que ofrecen». Para reanudar el diálogo diplomático con la UE, Rusia debe entender «cuando aparece gente razonable en la diplomacia europea». Lavrov citó una declaración del jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en la que dijo: «El conflicto debe terminar con la victoria de Ucrania en el campo de batalla». «Esto dice mucho sobre la diplomacia europea», agregó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. El canciller italiano, Antonio Tajani, «hace declaraciones sobre ideas destinadas a encontrar una solución» en Ucrania, «pero no he escuchado ninguna propuesta concreta». En una entrevista con un periodista, Lavrov dijo en una conferencia de prensa, informa Tass, que Estados Unidos y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto en Ucrania al proporcionar armas y entrenar personal militar. Dijo que Estados Unidos y la OTAN «están directamente involucrados no solo en el suministro de armas, sino también en el entrenamiento del personal militar».

«La OTAN no es parte del conflicto y no permitimos que Putin nos arrastre al conflicto». Así lo confirmó el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg Esta noche en Berlín, en rueda de prensa con el canciller Olaf Scholz, subrayó que “la misión de la OTAN es apoyar a Ucrania y evitar escaladas que vayan más allá de Ucrania”. Añadió: «Si Rusia gana la guerra, alentará a otros regímenes autoritarios a usar los mismos medios para lograr sus objetivos. Esto hará que el mundo sea más peligroso».