Ucrania ataca a Rusia e Italia duda: “Así que la paz está lejos de ser posible”. Pidió aclaraciones a la Unión Europea

Las diferencias, sin lugar a dudas, están ahí. Sin embargo, el hecho de que Italia se esté distanciando de la Comisión de la UE por el ataque de Kiev al territorio ruso es sólo parcialmente cierto. Al menos según Palazzo Chigi, que revela que se considera “conforme a Europa” y que está “siempre entre los sabios”. Además, ya había surgido un difícil acto de equilibrio cuando casi todos los países de la OTAN hicieron lo mismo (incluidos los avisos clave en el Viejo Continente) después de que Estados Unidos aceptara usar sus armas de corto alcance a través de la frontera con Ucrania, aislando a Roma y algunos otros países. . Las capitales están en posiciones más defensivas.

Kursk y Lipetsk, la ofensiva ucraniana ahora se expande: mapa. Contraataque y reclutamientos del norte, ¿qué hará Putin?

La cautela italiana está motivada por el temor de que las operaciones a gran escala lanzadas por Volodymyr Zelensky puedan conducir a una nueva escalada. “Si queremos alcanzar la paz, no debemos fomentar nuevos efectos de la guerra” No es casualidad las palabras confiadas a Radio Ancio, en Rai Radio 1, por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, que ve esperanzas de abrir la mesa de negociaciones para poner fin a las hostilidades. en Ucrania. “Ningún país debería invadir a otro y debemos mantener esta línea también en este caso. «Nuestro intento es decir que el ataque ruso debe cesar y las reglas del derecho internacional deben ser restauradas, para que no veamos un conflicto que se vuelve más brutal y avanza hacia territorio ruso», continuó Crosetto, anticipando «un mayor deterioro de la situación de Rusia». «La posibilidad de un alto el fuego está aumentando, que es la condición previa para el camino hacia la paz». La postura que define el propio ministro no es contra la Unión Europea porque, como dijo a Messaggero, “los principios valen para cualquiera”. En la misma sintonía se encuentra el Ministro de Asuntos Exteriores y Viceprimer Ministro, Antonio Tajani, que pretende pedir a Kiev aclaraciones sobre la naturaleza de las operaciones y a Bruselas, obtener el respaldo del portavoz de la Comisión. Explicó: “No hablamos de esto con nadie”, indicando que es imposible sostener que la posición del portavoz oficial sea la posición oficial de la Unión Europea: “Pediremos aclaraciones y discutiremos el asunto en la reunión. .” Consejo de Asuntos Exteriores del 29 de agosto.» Sin embargo, el Ejecutivo pretende no alejarse demasiado de las posiciones de Bruselas. Abrir fracciones interpretativas en una fase tan delicada podría en realidad ser un riesgo perjudicial. Y también porque entre los leales a Georgia Meloni hay quienes están El hecho de que Zelensky esté convencido de que es una apuesta en Kursk es en realidad un intento del presidente ucraniano de obtener nuevos márgenes para las negociaciones con Vladimir Putin. El objetivo será controlar algunas partes del territorio ruso para luego intercambiarlas con el Kremlin en la mesa de paz.

Controversia

La escalada se produce cuando Italia aprobó recientemente el noveno paquete de ayuda para Kiev (un nuevo escudo aéreo Samp-T), durante el cual crecen las preocupaciones -por parte de algunos sectores de la oposición como el Movimiento Cinco Estrellas- sobre el riesgo de que Ucrania sea sometida a bombardeo aéreo. El ejército puede atacar territorio ruso con armas italianas. “¿Tienen Tajani y Crosetto ciertos elementos para descartar que los vehículos de orugas M113, los misiles antiaéreos Stinger y otras piezas de artillería utilizadas en este ataque, por ejemplo, no fueran los suministrados por Italia? «Pregunten a los parlamentarios de cinco estrellas: exigimos una respuesta clara a este asunto. Es el propio Crosetto quien disipa cualquier duda: «Las armas que hemos proporcionado sólo pueden usarse desde un punto de vista defensivo y aquellas que pueden usarse en el futuro». otro método no puede ser utilizado y, por lo tanto, no tiene posibilidad de ser utilizado.” Para otros fines » Ataque al territorio ruso Sin embargo, también los demócratas criticaron “Las medidas regresivas tomadas por el gobierno italiano en apoyo del derecho de defensa de Ucrania son una muy mala señal. dice el senador del Partido Demócrata Filippo Sensi – por Europa y por la estabilidad. La coalición internacional que apoya la resistencia de Ucrania contra la brutal agresión rusa.»