Ucrania, Amazonia, Venezuela: Década de Lula

puede un cumbre internacionalarreglado en tu casa, se convierte en un reacción políticaTambién crear problemas en las relaciones con los países vecinos? Lola da Silva no sabía amargo Desastre diplomáticopero la cúpula organizada en Brasilia, que se suponía iba a revivir la idea de una política sudamericana común, causó esta misma impresión.

Compañeros

Para influir en la reunión, fue El abrazo particularmente acogedor de Lula a Nicolás Maduro de Venezuela, que ha vuelto con fuerza a las cumbres regionales tras el ostracismo sufrido por los gobiernos de derecha en los últimos años. Maduro llegó a Brasilia el día anterior a la reunión y Lula lo recibió con gran pompa en el palacio presidencial de Planalto. “Estoy muy contento -dijo el brasileño en su discurso de bienvenida- de recibir CompanyHero Maduro, a quien le digo no nos hemos dejado engañar por la narrativa construida sobre las falencias de la democracia venezolana. reacciones duras No sólo por los partidos de oposición brasileños, sino también por las organizaciones de la sociedad civil que luchan desde hace mucho tiempo contra Violaciones de derechos humanos del régimen chavistaHoy está dirigido por Maduro.

El proyecto de ley llegó al día siguiente, durante los discursos de los mandatarios invitados a la cumbre. fue el primero en hablar Presidente conservador de Uruguay Luis Lacalle Poe. “Nos han horrorizado algunas de las declaraciones honestas sobre Venezuela. Creemos que una cosa es restablecer relaciones diplomáticas con un país vecino y otra muy distinta hacer la vista gorda ante lo que sucede en ese país. No podemos apoyar este intento de tapar la luna con un dedo.” En la misma línea, tambiénecuatoriano Guillermo Lasso, también lidera un gobierno de derecha. Palabras más duras del presidente El progresista chileno Gabriel Boricque quiso subrayar drama de refugiados venezolanosSiete millones de personas han emigrado en los últimos diez años, el 90% de ellas a otros países de América del Sur. No podemos aceptar esta negación de la realidad. Yo mismo he podido ver el dolor en los ojos y en los testimonios de cientos de miles de venezolanos que han llegado a Chile.” El intento del dueño de “limpiar” a Maduro resultó indigesto y la situación empeoró cuando Imágenes del ataque a un periodista de Rede Globo por parte del propio agente de seguridad de Maduro. «El dictador venezolano», escribió Folha São Paulo, «trata a la prensa en su país de esta manera: no podemos permitir que haga eso ni siquiera en un país libre y democrático como el nuestro».

¿Qué pasa con la pregunta original?

El estancamiento de Venezuela se produjo el mismo día en que el Congreso brasileño votó a favor de la propuesta presentada por los partidos de centro-derecha el «periodo de tiempo»El estándar que se establece La imposibilidad de establecer nuevas reservas locales en el país. El voto representa un Dura derrota para el gobierno, dado que el propio Lula había prometido durante la campaña electoral que daría más tierras a los indígenas con miras a una mayor protección de la selva amazónica. En São Paulo y en otras áreas estuvo allí demostraciones Organizado por grupos de apoyo Cuestión indígena.

El hecho de que los diputados de los partidos de centro que forman parte del gobierno votaran a favor de esta medida también demuestra La fragilidad de la amplia coalición sobre la que se asienta el poder ejecutivo. lo mismo va para mi Decretos legales que redujeron el ámbito de trabajo del Ministerio del Medio Ambiente Encabezada por Marina Silva, a quien se le negó por ejemplo la gestión y control de licencias ambientales en áreas productivas rurales. menos de seis meses de iniciado su mandato, Entonces «Lola 3» se ve más débil Ya sea en temas estratégicos de política interna o en las posibilidades de maniobra en política exterior.

hay, también Posición brasileña sobre la guerra en UcraniaAdemás, parece suficiente misterioso. Lula condenó la invasión rusa Pero también dijo que Estados Unidos y Europa son igualmente responsables de la escalada militar: el canciller ruso Lavrov se reunió en Brasilia pero no se sentó a la mesa con Volodymyr Zelensky en el G7 en Japón y dijo que quería un liderazgo. mediación de paz Pero sugiere eso también Kiev definitivamente debe renunciar a Crimea. Posiciones contradictorias que de alguna manera minaron sus posibilidades como potencial mediador entre las dos partes y empañado su reputación internacional. Tendrá que tener cuidado en el futuro: en política exterior, como sabemos, cuando queremos complacer a todos, muchas veces terminamos por no complacer a nadie.